Тайные сокровища элиты. Как руководители Банковой, правительства и почти все народные депутаты, прикрывшись войной, скрыли свои доходы 16 февраля, 13:05 Эксклюзив NV В начале полномасштабной войны Рада приостановила действие обязательного электронного декларирования для чиновников (Фото:коллаж НВ)

В начале полномасштабного вторжения ВР приостановила процесс обязательного представления должностными лицами электронных деклараций. И возвращать эту практику ни депутаты, ни представители Офиса президента не торопятся.

В начале марта прошлого года, когда российская армия находилась на подступах к Киеву, парламент сделал для чиновников необязательным представление имущественных деклараций и их проверку со стороны Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК). Таким образом процесс декларирования заморозился: должностных лиц обязали обнародовать свое состояние уже после завершения военного положения.

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Однако с тех пор ситуация существенно изменилась: украинская армия успешно освободила от оккупантов территорию Киевщины, Черниговщины, Харьковщины и часть Херсонщины. И для большинства служащих объективные причины, которые могли бы помешать представлению деклараций, исчезли.



Тем более что у некоторых из них в разгар войны появилось время и возможности для приобретения нового имущества. В частности, нардеп Слуги народа (СН) Павел Халимон, как свидетельствует расследование УП, купил столичное имение на Печерских холмах за 10 млн. грн. Еще 11 народных депутатов разных фракций и их родные, согласно расследованию Bihus.Info, после 24 февраля стали владельцами новых престижных автомобилей на общую сумму $1,3 млн.



В частности, еще одна представительница СН Ирина Аллахвердиева в конце сентября 2022 года, по данным Bihus.Info, стала владелицей люксового представительского седана Mercedes-Benz S500L 2021 года выпуска. Цена на подобные машины в Украине стартует с 4,4 млн. грн.



На фоне коррупционных скандалов общественные профильные организации и активисты призвали власти вернуть обязательное декларирование. Ведь его отсутствие способствует коррупции и злоупотреблениям. Публично призывали к этому Украину и послы G7.



Однако на такое решение, по данным NV, в Верховной Раде (ВР) пока нет голосов. Да и из одного только парламента добровольно отчитались о доходах и активах всего три десятка нардепов, рассказал редакции бывший директор НАБУ Артем Сытник, который сейчас работает заместителем председателя НАПК, — структуры, осуществляющей проверку подобных деклараций.



«Видимо, депутаты или другие высокопоставленные чиновники думают, что если не возобновилось декларирование, то никто ничего не может сделать и не сможет просчитать их незаконное состояние, — говорит Сытник. — Но это не так».



Один министр и 28 депутатов

Артем Сытник считает, что начало великой войны действительно было объективной причиной для приостановки подачи деклараций и проведения их проверки. Однако сейчас он не видит никаких препятствий и аргументов против возобновления декларирования.

Заместитель руководителя НАПК рассказал NV, что желающие добровольно подать декларацию делают это и сейчас. Из почти 750 тыс. декларантов ( а это чиновники разных уровней) добровольно отчитались за 2021 год 474 тыс. человек — то есть около 60%.

