После этой войны Украина должна вернуть все захваченные территории — Зеленский 8 августа, 23:28 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 8 августа, сказал, что после этой войны России против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна вернуть все временно захваченное страной-агрессором, а Москву необходимо наказать за преступление агрессии.



«Это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны», — заявил Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, правительство и все ответственные за организацию глобального ответа на российскую агрессию, а самый большой вклад делают защитники Украины на поле боя.

Президент поблагодарил украинских зенитчиков, которые 8 августа успешно уничтожили четыре российские ракеты Калибр, летевшие из акватории Черного моря, и спасли жизни десятков украинцев. Также они сбили часть ракет, которые армия страны-террориста запустила по украинской территории днем и вечером.

Инфографика: НВ

«Да, наших военных средств еще не хватает, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты. И мы сделаем все, чтобы такие средства у нашего государства появились. Но и сейчас мастерство наших героев позволяет хотя бы частично, но снизить российскую террористическую угрозу. Благодарен каждому и каждому, кто это обеспечивает», — сказал он.



Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-террорист Россия хочет на полгода заморозить войну, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта.

Владимир Зеленский говорил, что после того, как Украина дойдет до рубежей 24 февраля, можно будет сесть за стол переговоров с Россией и договариваться о возвращении оккупированных районов Донбасса и Крыма дипломатическим путем. По мнению президента, военная часть полномасштабной войны, развязанной Россией, может закончиться до конца года.



РФ пытается создать иллюзию массированного наступления – Олег Жданов https://www.youtube.com/embed/OZoTjoN-Sn0

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.