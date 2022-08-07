Россия хочет заморозить войну на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение — Подоляк 7 августа, 14:40 Россия хочет заморозить войну на полгода (Фото:Людмила Денісова / Telegram)

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.

Об этом Подоляк сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

«Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой», — цитирует Подоляка пресс-служба Офиса президента.

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Он подчеркнул, что Украина должна приложить усилия, чтобы вернуть как можно больше оккупированных территорий, особенно в южной части страны.

«Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну», — убежден советник руководителя Офиса президента.

Он заявил, что победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ.

Подоляк отметил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться вглубь тех территорий, которые контролировал враг.

По его словам, Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Михаил Подоляк отметил, что заявления канцлера ФРГ свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с Россией.

«Германия теперь должна пойти по другому пути, понять, какой на самом деле является Россия. Это факт, что нам нужно больше оружия», — сказал советник.

По его словам, Украина нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические пути и материально-технические склады врага.

Кроме того, Михаил Подоляк отметил важность увеличения количества беспилотных летательных аппаратов.

«Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить, по крайней мере, Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу», — добавил советник руководителя Офиса президента.

Ранним утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине и 200-тысячная группировка российских войск, которая стягивалась к украинским границам в течение четырех месяцев, пошла на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границы.

Целью захватнической войны против Украины Путин объявил якобы необходимость «демилитаризации» и «денацификации» Украины. На самом же деле, российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают гражданское население и депортируют жителей временно оккупированных украинских территорий, а сами захваченные территории в Кремле намерены в ближайшее время присоединить к РФ, проведя незаконные референдумы.

Планы Путина быстро захватить Украину провалились, а российская армия понесла огромные потери в технике и живой силе.

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