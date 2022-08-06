Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

6 августа, 07:13
Эксклюзив НВ
Тимоти Эш: Путин в полной мере разыграет эту карту этой зимой (Фото:REUTERS)

Тимоти Эш: Путин в полной мере разыграет эту карту этой зимой (Фото:REUTERS)

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

Я подумал, что стоит обновить свои мысли об Украине, и особенно о том, куда идет эта война, поскольку продолжительность и окончательный ущерб, нанесенный конфликтом, будут ключом к пониманию долгосрочной экономической истории в Украине — требований в отношении восстановления.

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Во-первых, в этом конфликте трудно что-либо предсказать. Мы видели приливы и отливы этой войны с первым очевидным блицкригом Москвы и предположением большинства людей, что все закончится через несколько дней победой россиян. Но затем в битве под Киевом неожиданно победили украинцы, и позже Россия переориентировалась на Донбасс — на победы в Севердонецке и Лисичанске. А в последние недели, кажется, снова произошёл поворотный момент, и импульс снова изменился благодаря новым западным военным поставкам (HIMARS) в Украину — российское продвижение на Донбассе застопорилось, и теперь основное внимание уделяется грядущей битве за Херсон, в которой, как ожидается, Украина перейдет в наступление.

Во-вторых, мы знаем, что в конечном счете многое зависит от Путина, и война закончится, когда он решит прекратить наступательные действия — хотя, возможно, сначала его нужно будет победить на поле боя. И через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну? И в этом случае, возможно, он будет настаивать на заключении в ближайшем будущем мирного соглашения.

Я думаю, теперь ясно, что у России нет неограниченных возможностей для продления этого конфликта, если только Путин не готов поставить российскую экономику в полномасштабные условия тотальной войны — вспомните всеобщую мобилизацию в стиле Второй мировой войны и возвращение к государственному планированию экономики. Я думаю, вы могли бы сослаться на Ирак при Саддаме и сказать: смотрите, он вел войну с Ираном почти десять лет. Но тогда Саддама финансировали и вооружали страны Персидского залива. А в случае с Россией — США в настоящее время ограничили для неё внешние источники денег или оружия, хотя ей могли бы помочь поднявшиеся цены на нефть. Но проблема у Путина именно с оружием и войсками. По большому счету, Россия потеряла в этом конфликте огромное количество военной техники и людей — вероятно, половину своей боеспособности.

И восполнить ее сложно. У России заканчиваются запасы высокоточных ракет, и их трудно производить, учитывая запреты на экспорт западных технологий в Россию. И Китай не желает помогать России в этом, хотя все может измениться после идиотского визита Пелоси.

А при пополнении боеприпасов системы HIMARS теперь оказывают разрушительное воздействие, нанося ущерб российским цепочкам поставок, которые и без того были уязвимы. Если Россия не сможет доставить достаточное количество снаряжения на передовую, она не сможет вести войну. Все очень просто. Но не совсем.

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Теги:   Владимир Путин Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Война России против Украины

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