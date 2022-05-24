Дойдем минимум до 24 февраля, а потом предлагаем сесть за стол переговоров и договариваться о мире — Зеленский

24 мая, 19:22
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает вести переговоры с Россией о возвращении оккупированного Крыма и оккупированных районов Донбасса после освобождения территорий, захваченных российскими оккупантами с 24 февраля.

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В интервью японскому вещателю NHK глава государства сказал, что для каждого украинца победа — это возвращение украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса.

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«Я бы очень хотел, чтобы территории, которые мы сегодня возвращаем военным путем… мы делаем совершенно правильно, боремся за себя. Чтобы мы дошли как минимум до 24 февраля, а потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении наших территорий», — подчеркнул Зеленский.

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Ранее президент говорил, что, по его мнению, победа — это «без лишних потерь выйти на линию, которая была до 24 февраля», после чего можно будет переходить ко второй части:

«Я бы хотел, чтобы ума у этой страны [России] было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала справедливость».

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В отдельном пункте мирного договора, который Украина предлагала после переговоров с Россией в Стамбуле 29 марта, предлагалось зафиксировать позицию в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по поводу оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагалось обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора.

17 мая советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения не было. Владимир Зеленский говорил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

Язык диалога Путин воспринимает как язык слабости – Сергей Солодкий

https://www.youtube.com/embed/ndq3Dzp38Mo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Крым Переговоры с Россией Владимир Зеленский Деоккупация Крыма Деоккупация Донбасса Война России против Украины

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