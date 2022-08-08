Утренняя атака на Украину: оккупанты выпустили четыре ракеты Калибр, все сбила ПВО

8 августа, 14:00
Силы ПВО сбили все ракеты, которые РФ запустила по Украине утром 8 августа (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Силы ПВО сбили все ракеты, которые РФ запустила по Украине утром 8 августа (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в понедельник, 8 августа, Россия запустила по территории Украины четыре ракеты Калибр из акватории Черного моря. Все они были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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Одна ракета была уничтожена в Одесской области.

Еще три сбили в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования Центр.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты ПВО Ракетные удары Война России против Украины Калибр ПВО Украины

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