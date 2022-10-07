Зеленский подписал указ о признании южных Курил оккупированными японскими территориями 7 октября, 22:12 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 октября, подписал указ о признании оккупации Россией северных территорий Японии.

В вечернем обращении глава государства заявил, что Украина приняла «справедливое, юридически безупречное и историческое» решение.

«Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады. И мы призываем всех в мире принять подобные решения», — сказал президент.

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Зеленский добавил, что страна-агрессор РФ не имеет права на эти территории, «и все в мире это хорошо знают». Он также подчеркнул, что агрессор должен проиграть, и выразил надежду, что и для партнеров Украины будет восстановлена справедливость.

Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международному сообществу по поводу северных территорий Японии, в котором признала их оккупацию страной-агрессором Россией.

В обращении сказано, что Рада поддерживает позицию Японии в отношении ее северных территорий, признает, что они находятся под оккупацией РФ, и призывает международное сообщество принять меры для «договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии».

Народные депутаты заявили, что СССР в 1945 году незаконно оккупировал северные территории Японии и до 1949 года силой депортировал оттуда граждан Японии.



21 марта 2022 года Россия вышла из переговоров о заключении мирного договора с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные с Курильскими островами. Причиной стало присоединение Японии к санкциям Запада из-за войны России против Украины. Уже 26 марта РФ начала на островах военные учения.



31 марта Япония официально назвала Курильские острова «исконными территорией», находящейся под незаконной оккупацией.

