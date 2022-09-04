Возможно, Украине и Молдове пора решить «приднестровский вопрос» — генерал Ходжес 4 сентября, 21:17 Американский генерал в отставке Бен Ходжес (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Генерал армии США в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Украине и Молдове, возможно, «пора решить приднестровский вопрос».

Ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что «любые действия, которые будут создавать угрозу» для российских военных в оккупированном Приднестровье, Кремль будет считать «нападением», а также повторил известные пропагандистские штампы о якобы «русофобии» и влиянии Запада на Молдову.



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«Возможно, пришло время Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль сейчас реально не может это остановить. Неужели жители Приднестровья действительно хотят быть прикованными к трупу, которым сейчас является Российская Федерация? Есть ли для них надежда на светлое будущее?» — написал Ходжес в Twitter.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.



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