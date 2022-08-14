Квазиреспублика образца 1990-х. 30 лет назад началась грузино-абхазская война, ключевую роль в которой сыграла РФ 14 августа, 06:08 Сюжет БРДМ «абхазской гвардии», подбитый в первый день войны в Сухуми (Фото:Шах Айвазов / dspace.nplg.gov.ge)

Ровно 30 лет назад, 14 августа 1992 года, началась грузино-абхазская война. Она длилась чуть больше года, пока в сентябре 1993 года абхазы не захватили Сухуми и не заставили грузинские войска покинуть Абхазию. Вместе с ними регион покинули и большинство этнических грузин.



НВ напоминает о главных событиях тех лет.

Как абхазы стали меньшинством в Абхазии

Впервые признаки государственности у Абхазии появились в 780-х годах, когда ее правитель Леон II добился независимости от Византии. Ему удалось создать Абхазское царство, в которое, кроме самой Абхазии, вошла территория нынешней западной Грузии.

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Затем Абхазия на некоторое время вошла в состав грузинского государства, но отделилась от него и позже вошла в состав Российской империи. Этому способствовало то, что абхазы были христианами и опасались мусульманской Османской империи.

Однако Российская империя отобрала у абхазов автономию и жестко подавила их восстание в 1866 году. Политика Российской империи привела к тому, что часть абхазов покинула Абхазию, и туда переселялись греки, армяне, россияне и грузины. К 1987 году, по данным переписи, доля абхазов сократилась с 86% до 55%.

В начале XX века в Абхазии поднялось движение против Российской империи, а после ее распада на время власть в регионе захватили грузинские социал-демократы, а затем войска Закавказского сейма. Он принял решение присоединить Абхазию к Грузии, которая тогда еще была независимой.

Советскую власть в Абхазии установили в 1921 году, объявив о создании Советской социалистической республики Абхазия. Сначала она была отдельной республикой, но в 1931 году на правах автономии вошла в состав Грузии.

Напряженными отношения между Грузией и Абхазией были еще с советских времен, поскольку советская миграционная политика продолжила тенденцию, заложенную Российской империей, и привела к тому, что абхазы стали составлять меньшинство от численности населения региона — к началу 1990-х годов их было не больше 17%.

При этом в 1989 году самой большой этнической группой в Абхазии были грузины — их доля составляла 45,7%.

В апреле 1957 года, в апреле 1967 года и в мае и сентябре 1978 года проходили массовые выступления с требованием вывода Абхазии из состава Грузинской ССР.

15−16 июля 1989 года произошли столкновения между грузинами и абхазами, в ходе которых погибли 16 человек и около 140 были ранены. Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство Грузии пошло на значительные уступки абхазам.

Из-за чего началась война

После того как 21 февраля 1992 года правящий Военный совет Грузии объявил об отмене Конституции Грузинской ССР 1978 года и восстановлении конституции Грузинской демократической республики 1921 года абхазское руководство восприняло это как фактическую отмену автономного статуса Абхазии.

В ответ 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии на заседании, которое бойкотировали депутаты-грузины, возобновил действие Конституции Абхазской Советской республики 1925 года, согласно которой Абхазия является суверенным государством. Это решение не признало международное сообщество.

Затем начались массовые увольнения грузинов из силовых структур автономии, а также создание «абхазской гвардии». В ответ грузинское руководство ввело войска в автономию, сославшись на необходимость охраны железной дороги, которая использовалась как единственный маршрут транспортировки грузов из России в Армению, и освобождения вице-премьера Грузии Александра Кавсадзе, которого удерживали на территории Абхазии сторонники первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Это повлекло за собой начало боевых действий в Абхазии.

Роль России в войне

После введения в Абхазию грузинских войск, абхазское и русскоязычное население массово бежало в том числе в Россию. Абхазы получили поддержку от Конфедерации горных народов Кавказа, снабжавшей их оружием. Она также заявила о готовности чеченцев, кабардинцев, ингушей, черкесов, адыгейцев вместе с этнически родственными с ними абхазами выступить против грузин. Россия как минимум никак не препятствовала появлению этих совместных вооруженных формирований.

Основу отрядов Конфедерации народов Кавказа составили кабардинцы и адыгейцы. Министром обороны Абхазии был назначен кабардинец Солтан Сосналиев, начальником штаба — адыгеец Амин Зехов, командующим флотом — дагестанец Али Алиев. Позже к силам Конфедерации народов Кавказа присоединились несколько сотен чеченцев.

С 14 августа 1992 года между Грузией и Абхазией начались военные действия, которые переросли в войну с применением артиллерии, авиации и другого оружия.

Несмотря на подписанный 3 сентября 1992 года Борисом Ельциным и Эдуардом Шеварнадзе документ о прекращении огня, выведении грузинских войск из Абхазии и возвращении беженцев, боевые действия продолжались.

В октябре 1992 года абхазы и их союзники из России отбили Гагру и установили контроль над стратегически важной территорией, прилегающей к российской границе. Они наладили снабжение из российской части Кавказа и начали готовиться к наступлению на Сухуми. По данным Грузии, в штурме Гагры участвовали российские танки. Абхазы утверждали, что якобы используют трофейные вооружения.

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В зоне конфликта находились также несколько частей российских вооруженных сил, которые оставались на этих территориях со времен существования СССР. Они были на авиабазе в Гудаути, в военно-сейсмической лаборатории в Нижних Эшерах, а в Сухуми находился батальон российских воздушно-десантных войск. Российские войска формально сохраняли нейтральный статус, занимаясь охраной имущества российского министерства обороны, эвакуацией мирных жителей и отдыхающих и доставкой продуктов в заблокированный город Ткварчели. Грузинская сторона заявляла, что российские войска проводят разведывательные операции в пользу абхазов.

Попытки перемирия и битва за Сухуми

К концу 1992 года война стала позиционной — ни одна из сторон не могла одержать победу. 15 декабря 1992 года Грузия и Абхазия подписали несколько документов о прекращении боевых действий и отводе из зоны конфликта тяжелых вооружений.

В начале 1993 года абхазская сторона попыталась осуществить наступление на Сухуми и боевые действия возобновились.

Новое Соглашение о временном прекращении огня было подписано 27 июля 1993 года в Сочи. Гарантом перемирия выступила Россия.

16 сентября абхазская сторона продолжила боевые действия, осуществив штурм Сухуми, из которого по условиям перемирия вывели грузинские танки и тяжелую артиллерию.

27 сентября грузинские силы покинули большую часть города, отступив к зданию правительства Абхазии, которое сторонники независимости региона вскоре тоже захватили. При этом они расстреляли без суда 17 министров прогрузинского правительства Абхазии во главе с Жиули Шартавой.

Россия, выступавшая гарантом перемирия, даже ввела формальные санкции против Абхазии после его нарушения и захвата Сухуми, что принципиально на ситуацию не повлияло.

Последствия войны

Большинство этнических грузин (около 200 тысяч человек) были вынуждены покинуть Абхазию, поскольку их массово убивали и выгоняли из автономии абхазские сепаратисты и их союзники. Беженцы до сих пор не могут вернуться домой.

По данным сторон, во время войны погибли 4 тысячи грузин и еще 1 тысяча пропали без вести. Также погибли 4 тысячи абхазов.

14 мая 1994 года в Москве при посредничестве России между грузинской и абхазской сторонами было подписано очередное Соглашение о прекращении войны и разъединении сил. После этого конфликт оставался замороженным до 10 августа 2008 года, когда на Абхазию распространилась российско-грузинская война.

С помощью российской авиации абхазские сепаратисты вытеснили грузинские войска из Кодорского ущелья, которое те до этого контролировали.

А 26 августа 2008 года Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Грузия разорвала с РФ дипломатические отношения и вышла из СНГ.

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