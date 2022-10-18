Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной РФ

18 октября, 13:59
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Народные депутаты также осудил геноцид чеченского народа со стороны кремлевского режима (Фото:Тарас Требухов/lb.ua)

Народные депутаты также осудил геноцид чеченского народа со стороны кремлевского режима (Фото:Тарас Требухов/lb.ua)

Во вторник, 18 октября, Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.

Об этом сообщил член парламентской фракции Слуга народа Александр Бакумов.

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«Украинский парламент признал Чеченскую Республику временно оккупированной», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Кроме того, соответствующим документом украинские парламентарии также осудил геноцид чеченского народа со стороны кремлевского режима.

Проект закона № 8132 о признании Ичкерии поддержали 278 народных депутатов.

https://www.youtube.com/watch?v=OWwB0ozPi9Q
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Чечня Чеченцы Геноцид Война России против Украины

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