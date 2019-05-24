В АП пообещали обнародовать стенограмму встречи глав фракций с Зеленским относительно роспуска Рады Сегодня, 05:11 1394 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua АП обнародует стенограмму встречи глав фракций Рады с Зеленским president.gov.ua

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан пообещал обнародовать стенограмму и видео встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций Верховной Рады относительно роспуска парламента.

«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом резко поменяли за ночь свое мнение», — заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Глава АП добавил, что команда президента хотела лишь изъять из действующего закона о выборах нормы относительно мажоритарной системы.

«Мы вообще не цеплялись списков. Мы хотели только из действующего закона исключить нормы, которые регулируют мажоритарную. Все», — заявил он.

Андрей Богдан отметил, что Администрация президента получила «неожиданный урок», когда Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменениях выборного законодательства.

«Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия Слуга народа покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах», — сказал глава АП.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП. После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.