Зеленский: Мы точно знаем, кто за Украину, а кто считает, что Евросоюз — это просто бухгалтерия 10 марта, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Демонстрация выступления Владимира Зеленского (Фото:REUTERS/Tim Reichert)

Президент Владимир Зеленский в обращении заявил, что Киев будет продолжать сотрудничество с европейскими партнерами и убеждать страны, которые колеблятся, становиться ли на сторону Украины.

Он сообщил, что 10 марта беседовал о гуманитарной ситуации в обстрелянных Россией городах Украины с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Макроном.

Также Зеленский побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По итогам этого разговора президент отметил, что антивоенная коалиция уже вскоре станет в разы сильнее, а значит, и давление на Россию ради мира также станет в разы сильнее.

«Для нас очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира и Европы. Мы реально боремся. Реально сражаемся за нашу независимость. За свободу и равенство для всех на континенте. Поэтому хотим видеть от партнеров такие решения, которые базируются на реальности, а не на декларациях или отвлеченных соображениях», — сообщил Зеленский.

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Он также напомнил, что на днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины и обсудить заявку на вступление в ЕС. Сейчас Киев ждет конкретный сигнал и мощную поддержку.

«Мы точно знаем, кто и какую позицию занимает. Мы точно знаем, кто за нас, а кто считает, что Евросоюз — это просто бухгалтерия… Прибыли-расходы и не больше. Будем убеждать. Жизнь будет убеждать», — добавил Зеленский.

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