«Все доказывают, что не виноваты». Российское руководство выясняет между собой отношения из-за провалов планов по захвату Киева — Данилов

25 марта, 21:51
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Секретарь СНБО Алексей Данилов. (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов. (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Российское руководство выясняет между собой отношения из-за провалившихся планов по захвату украинской столицы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сейчас идет выяснение отношений внутри военно-политического руководства РФ. Сейчас там довольно напряженная ситуация. Все доказывают, что не они виноваты в том, что за три дня не взяли Киев, как они обещали своему фюреру», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Секретарь добавил, что выяснение отношение среди топ-чиновников РФ никак не влияет на ситуацию в Украине, поскольку оккупанты пока не демонстрируют намерений прекратить военные действия.

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«Сейчас там увольняют часть генералов. А вторую часть наши Вооруженные Силы увольняют грузом 200. На нас это никак не влияет. Я могу сказать, что они сейчас переформатируются», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина победит, но для этого должен пройти определенный период времени.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Кремль Войска РФ Война в Украине Алексей Данилов

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