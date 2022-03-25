«Все доказывают, что не виноваты». Российское руководство выясняет между собой отношения из-за провалов планов по захвату Киева — Данилов 25 марта, 21:51 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов. (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Российское руководство выясняет между собой отношения из-за провалившихся планов по захвату украинской столицы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сейчас идет выяснение отношений внутри военно-политического руководства РФ. Сейчас там довольно напряженная ситуация. Все доказывают, что не они виноваты в том, что за три дня не взяли Киев, как они обещали своему фюреру», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

Секретарь добавил, что выяснение отношение среди топ-чиновников РФ никак не влияет на ситуацию в Украине, поскольку оккупанты пока не демонстрируют намерений прекратить военные действия.

«Сейчас там увольняют часть генералов. А вторую часть наши Вооруженные Силы увольняют грузом 200. На нас это никак не влияет. Я могу сказать, что они сейчас переформатируются», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина победит, но для этого должен пройти определенный период времени.

Слушайте подкаст на эту тему