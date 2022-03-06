«Эту войну Путин выиграть не сможет». Провал плана «А» помешал РФ перейти к плану «Б»: в чем состоит российский план «В» и план «Г» 6 марта, 22:08 Цей матеріал також доступний українською Акция протеста у посольства РФ в Бухаресте, Румыния (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Российско-украинская война заходит на самый черный виток, и именно сейчас важно подчеркнуть один ключевой момент. Эту войну Владимир Путин выиграть не сможет — независимо от того, сколько она будет продолжаться и какими жестокими будут его методы.

Об этом в своей колонке пишет заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоренс Фридман. НВ публикует перевод этого текста.

С самого начала русскую кампанию тормозили политические мотивы, которые не реально превратить в осмысленные военные цели. Путин описывает мифическую Украину, продукт своего лихорадочного воображения, подогретого искривленными историческими размышлениями. В его представлении Украина — это блудный брат, которого нужно спасти от «наркоманов и нацистов» (его слова), сбивших его с пути праведного. Но украинцы не признают эту фантазию. Для них это только повод превратить страну в пассивную колонию, а этого они не допустят. Ни одна установленная Россией власть здесь не будет легитимной, да и России не хватает возможности для бесконечной оккупации, которая бы удерживала такую власть на месте.

Эта фундаментальная стратегическая глупость была подкреплена тактической неумелостью, с которой проводится кампания. Быстрая и относительно безболезненная победа, захват Киева и исчезновение президента Зеленского позволили бы Путину установить такой-сякой мир победителя — в виде обещаний нейтралитета и демилитаризации, новых конституционных положений или даже территориальных уступок.

Вместо этого российские генералы решили продемонстрировать свою ловкость, надеясь быстро и неожиданно захватить ключевые города, используя лишь часть накопленных сил и даже не беспокоясь о том, чтобы установить контроль над небом. Высокомерие этого плана проявилось в наступлении на столицу. Для этого на окраины города вылетели регулярные части для встречи с силами спецназначения и разными диверсантами, которые уже были на местах. Кончилось все операционным сбоем.

Провал плана «А» помешал переходу к плану «Б». Украинцам удалось замедлить передвижение войск преследованиями и вынуждением идти в обход, в частности, из-за подрывов мостов. Наступательные российские войска разделились, что породило проблемы с координированием и позволило защитникам поймать отдельные конвои в засады. Когда колонны со снабжением, в частности, с горючим, начали отставать от передовых групп, обострились проблемы с логистикой. 28 февраля появились новости о длинной колонне — на 60 километров, которая вроде бы двигается в сторону Киева. На практике это оказался ряд малых колонн, сбившихся в одну из-за того, что дорога заблокирована машинами, которые сломались или остались без горючего. Украинцам не нужно особо стараться, чтобы воспрепятствовать этой наступательной силе: она сама себя остановила.

Для благоразумия и чтобы не спешить с анализами, следует предположить, что россияне еще смогут успешно удерживать свою военную силу. В соцсетях гораздо чаще можно увидеть российских пленных и их заброшенную и уничтоженную технику, чем болезненные старания украинских сил (хотя есть подозрение, что и российские СМИ не отставали бы с публикациями фото несчастных украинских пленных, если бы таковые были). Силы, двигающиеся из Крыма на юг, продолжают преуспевать, но и там ожидали более активного продвижения. Если им удастся захватить черноморский город-порт Херсон, это будет сильным ударом по военным действиям Украины.

Пространство на время

Но даже с такими достижениями войти в город — это не то же самое, что удержать его. Вопреки тому, что изображено на карте BBC, территории, по которым свободно передвигаются россияне, не находятся под их контролем. Контроль — это не военное, а политическое понятие. Украинцы не пытаются защищать каждый сантиметр своей земли, а укрепились в ключевых городах, важнейшими из которых в политическом и символическом плане остаются Киев и Харьков. Они обменяли пространство на время и использовали это время для укрепления своей позиции.

Но самое важное — они мобилизовали и организовали народные отряды, помогающие защищать города. Зеленский нашел слова для мотивации своего народа и получения международной поддержки. В украинском нарративе речь идет о солидарности, героизме и пожертвовании — и ни слова о том, что ближайшие дни и недели будут тяжелыми. Какой поразительный контраст с российским нарративом о гнилых обидах и фальшивой невиновности, ведь путинские рупоры не смогли убедительно сформулировать, что и почему делают российские войска, и принялись указывать на преступления других, чтобы оправдать собственные.

В результате активизировалось международное сообщество: пообещало дальнейшие поставки оружия (при условии, что они пройдут) и, что очень важно, наложила более жесткие экономические санкции, чем прогнозировали большинство наблюдателей. Между тем путинские союзники держатся на расстоянии, а в некоторых случаях резко осуждают российское вторжение. Венгрия присоединилась к своим партнерам по ЕС и НАТО. Китай не собирается становиться на сторону Запада или налагать санкции, но воздержался при голосовании в Совбезе ООН и настаивает на важности украинского суверенитета и защиты гражданских. Поскольку в Украине есть китайские граждане, Китай встревожен их уязвимостью перед российскими ударами. Известно также, что уже есть жертвы среди иностранцев — в частности из Греции, Индии и Израиля.

Кроме редких исключений, как режим Асада в Сирии, существующий благодаря российской огневой мощи, и Пакистан, который удивительно воспользовался моментом для подписания нового торгового соглашения, Россия получает минимальную международную поддержку. Даже Казахстан, куда Россия в январе отправила войска на восстановление порядка, отказался поддерживать Москву. Белорусский президент Лукашенко, путинский заговорщик, предоставил ключевой плацдарм для российского вторжения, но даже не уверен в мере вовлеченности своих войск. Вероятно, не в последнюю очередь потому, что это еще больше усугубит его непопулярность.

В заключение, хотя ценность этого еще не окончательна, россияне приняли возможность мира, достигнутого путем переговоров, а не навязанного силой, когда согласились на переговоры на границе с Беларусью. Стоит отметить, что до войны Путин не проявлял интереса к прямым переговорам с украинскими властями — не в последнюю очередь потому, что это придаст им определенную легитимность. Спикер Путина признал Зеленского настоящим лидером Украины. В прошлом Путин предлагал только переговоры между украинскими властями и лидерами сепаратистов на Донбассе. Своеобразным каналом с Западом остаются разговоры президента Макрона с Путиным. В качестве посредника может подключиться и Китай. Но конечная договоренность должна быть оговорена напрямую с украинцами. Никто не будет решать от их имени, на что соглашаться.

План « В»

Теперь Путина заставили перейти к Плану «В». Он состоит из нескольких элементов, некоторые из которых остались от Плана «А» и Плана «Б». Поскольку в происходящем есть аспект импровизации и случайности, было бы немудро делать слишком определенные прогнозы.

27 февраля Путин подчеркнул ядерную мощь России и объявил о повышении состояния боевой готовности своих сил сдерживания еще на один уровень, на шаг ближе к военному положению. Появилось много предположений о том, почему он это сделал, что нормально в эти дни при попытках понять его шаги, и много тревожности по поводу того, куда это ведет, вполне уместно, учитывая его душевное состояние. Самое простое объяснение таково: на фоне все более мощной материальной поддержки Украины Западом и ужесточения санкций против России Путин захотел еще раз предостеречь международное вмешательство, как делал при объявлении вторжения. Он знает о просьбе к НАТО объявить «зону без полетов». Если натовские самолеты вылетят против российских, это станет равнозначным провозглашению войны, поэтому лидеры НАТО исключают такую возможность. В любом случае для полноценной защиты украинских городов потребуется также «зона без артиллерии».

На этом этапе войны наиболее тревожными и печальными являются удары по городам. Их стратегические последствия сложно оценить, но стоит отметить три момента.

Во-первых, многое зависит от реакции населения. Существует клише, что мирное население под обстрелами становится более дерзким и устойчивым, это не всегда так. Зависит от интенсивности бомбардировок, уровня боевого духа и качества руководства. Впрочем, пока кажется, что это клише срабатывает. Харьков — самый пострадавший город, остается стоять. Он был едва ли не самым русофильским в Украине, где в феврале 2014-го россияне надеялись инициировать народную контрреволюцию против Евромайдана. Но больше таковым не является.

Во-вторых, возможно, россияне действительно, как и заявляют, наносят некоторые удары по ключевым военным и правительственным целям, но они не принимают никаких серьезных мер, чтобы избежать разрушений и гибели гражданских. Пусть некоторые из их целей и преследуют тактическую цель, здесь кроется еще одна ошибка: будто уничтожение административных зданий или телевизионных вышек что-то меняет в войне на этом этапе. Украина управляется из киевских станций метро и подземных переходов через звонки по zoom.

В-третьих, чтобы подобные атаки приносили стратегические последствия, они должны быть связаны с остальными военными движениями. Речь идет о больших решениях, которые должна принимать российская армия. Возможно грубое использование артиллерии как инструмента ведения боя в условиях города с целью деморализовать защитников, убрать оборонные позиции и открыть пути для наступления. Но мы знаем, от Сталинграда до Грозного, что защитники могут сражаться и среди развалин. Даже на таком безнадежном этапе городские условия составляют вызов для захватчиков. Отдельные части теряются, их вылавливают на городских улицах, а надежные разведданные получить тяжело. Если российские командиры не хотят высоких жертв среди своих, то для них это некрасивая перспектива.

Кроме того, мы уже видели по районам, по которым прошлись россияне, что присутствие еще не означает контроль. Есть немало фото, как навстречу российским войскам выходят толпы разъяренных безоружных жителей, не уверенных, что им делать. Одно дело убивать мирное население издалека, стреляя по нему ракетами и артиллерией, а совсем другое смотреть в глаза простым людям, которые могли бы быть твоими родственниками, на улицах, напоминающих твой родной город, и стрелять по ним. Если оккупационные силы хотят удержать то, что захватили, им придется ввести такое количество военных, которое сможет поддерживать комендантский час и справляться с протестующими, а также защищаться от засад.

Альтернативой могут стать осады городов. Население будут заставлять сидеть в укрытиях, города будут оставаться без электричества, еды и лекарства будет не хватать, и ситуация будет становиться все хуже. Это и может стать безальтернативным планом В, особенно если россиянам и дальше не будет удаваться ничего, кроме подступиться к ключевым городам. Какое-то время люди способны выдержать в таких условиях, но в определенный момент это приведет к гуманитарному кризису. В таком случае следует ожидать призывов к созданию коридоров для выезда гражданского населения или поставки провианта, вплоть до полного окружения.

Осады вряд ли дадут Путину скорые результаты. Его народ не страдает так сильно, но российская экономика уже в осаде. Сейчас он справляется с этим и подавляет недовольство и независимые СМИ. Но человеческую и экономическую цену этой войны невозможно прикрывать слишком долго. Люди уже узнают, что произошло с их сыновьями и братьями, и как мало они могут купить за свои рубли. Путину нужно, чтобы эта война закончилась скорее быстрее, чем позже. Он не может позволить себе выжидать. О его поведении известно мало, кроме того, что он ужасно разочарован.

План « Г»

Если когда-нибудь существовала малейшая возможность, что эта война закончится полным подчинением Украины силой оружия, теперь ее нет. Как и шансов на то, что она завершится полным изгнанием российских сил из Украины. Скорее всего, будет какая-то договоренность, возможно, достигнутая переговорами о перемирии. Несмотря на то, что можно представить документ, которым украинцы пообещают не делать того, чего они и так не стали бы делать (например, развивать ядерный арсенал или быть нацистами), или даже согласятся на какие-то серьезные уступки, например, потерю Крыма, они должны выйти из этого сложного испытания свободным и независимым государством без российского солдата на их территории.

Вероятность смены режима в Москве сейчас столь же реальна, как и в Киеве. Еще Макиавелли задавал вопрос, что лучше для правителя — чтобы его любили или боялись. И ответ таков, что лучше и то и другое, но если нужно делать выбор, тогда это должен быть страх. «Если подчиненные боятся правителя, то страх является гарантией поддержки. Они спрашивают себя: „Что он сделает с нами, если мы будем неверны?“». Путин, изолировавшийся во всех значениях этого слова, рискует потерять ауру безжалостной власти, которую он так тщательно питал. Эта аура означает, что самые смелые внутренние оппозиционеры решались выступать против него, а автократы из других стран считали его примером для подражания. Мы знаем, что, несмотря на демонстрации против войны, у Путина высокая поддержка народа. Важным будет недовольство элиты, которая увидит последствия безрассудства своего лидера. Когда узнаем больше о том, как закончится эта война, мы поймем, как закончится и его режим.

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