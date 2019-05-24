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Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ

Сегодня, 07:58
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Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ - фото

Юлия Тимошенко/Facebook

Тимошенко назвала недопустимым референдум о мире с РФ

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко раскритиковала идею о проведении референдума о примирении с Россией.

По ее словам, референдум является прекрасной идеей, но не в случае достижения мира на востоке Украины.

«На референдуме, те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на Востоке. Референдум недопустим!» — сказала она в эфире программы Право на власть на 1+1.

Тимошенко добавила, что референдумы на данный момент невозможны.

«Сегодня нам надо не говорить о референдумах — они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе не с вожаками, а с Украиной», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдумапо поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Спикер Рады Андрей Парубий резко раскритиковал эту идею.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что референдум не имеет законодательной инициативы.

Теги:   Юлия Тимошенко Референдум Россия Война на Донбассе

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