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Зеленский заявил, что референдум о мирных договоренностях с РФ не имеет законодательной инициативы

Вчера, 15:58
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Зеленский заявил, что референдум о мирных договоренностях с РФ не имеет законодательной инициативы - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал он.

По словам президента, он «стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше».

Ранее, глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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