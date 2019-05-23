Зеленский заявил, что референдум о мирных договоренностях с РФ не имеет законодательной инициативы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал он.
По словам президента, он «стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше».
Ранее, глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.