Мир с Россией. Глава администрации Зеленского предложил провести референдум — подробности Вчера, 16:15 2432 Цей матеріал також доступний українською Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Владимир Зеленский и Андрей Богдан Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Вынести вопрос о мире с Россией на референдум. Такой вариант рассматривает команда Зеленского, рассказал новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала 112.

По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно декларировал в своих выступлениях, что его команда рассматривает вопрос оформления каких-либо договоренностей с Россией и вынесение их на референдум. Украина вынуждена искать компромиссы с Россией, добавил он.

Глава Администрации президента также назвал необходимостью принятие закона о референдуме

«Все-таки должны не политики только говорить, но и народ. В вопросе достижения мирных договоренностей с Россией мы рассматриваем вынесение на народный референдум. Чтобы не только депутаты проголосовали, и не только президент принимал решение, чтобы народ Украины принял это решение. Относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России — эти договоренности должны быть оценены обществом», — отметил Богдан.

При этом Богдан также озвучил позицию Зеленского: мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми.

Отвечая на вопрос о возможной «красной линии», которую Зеленский не будет пересекать, проводя переговоры с Россией, Богдан отметил, что у дипломатов есть очень хорошее правило: не фиксировать «красные линии», когда идешь на переговоры.

Новый глава Администрации президента также назвал необходимостью принятия закона о референдуме.

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Прямой диалог с РФ

75% украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе президент Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с представителями РФ. Об этом свидетельствуют результаты недавнего социологического исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг, Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группой Рейтинг.

Почти половина опрошенных считает, что вопрос о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум. Кроме того, более 65% респондентов утвердительно ответили на вопрос, должна ли Украина идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий.

65% респондентов считают, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий

Но даже без привязки к этому исследованию в обществе сформирован запрос на дипломатическое, мирное разрешение конфликта с Россией, отметил в эфире Радио НВ заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысов. Особенно это касается вопроса Донбасса. При этом пророссийский вектор в обществе не преобладает, подчеркнул он. В понятие «мир с Россией» люди вкладывают иное понятие.

«Любые инициативы не военного характера, они, в принципе, будут иметь поддержку в обществе, или это будет референдум, или это будут прямые переговоры, или это будут переговоры с представителями „ДНР/ЛНР“. Общество воспринимает это как хоть какой-то метод решения этого вопроса и очевидно прекращения войны. Мир с Россией — это в первую очередь речь идет о прекращении огня на Донбассе и возвращения оккупированных территорий Луганской, Донецкой области», — отметил Мысов.

При этом, около 60% опрошенных все же считают Россию агрессором, добавил он.

Закон о референдуме

В 2018 году Конституционный суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме, который Верховная Рада приняла в ноябре 2012 года. Он пришел на замену закона 1991 года, по которому проводился последний референдум 2000 года.

Позиции по отношениям с России должны быть озвучены четко

По сути, сейчас нет адекватной правовой основы для проведения референдума, отметил в комментарии Радио НВ заслуженный юрист Украины, один из создателей Конституции Виктор Мусияка.

Для желание реализовать озвученную идею команде новоизбранного президента нужно прежде всего провести и принять закон о референдуме. Во-вторых, позиции по отношениям с Россией должны быть озвучены четко.

«Обществу будет интересно, чтобы президент четко заявил, что он имеет в виду, когда говорит, что хочет спросить общество, как оно относится к прямым переговорам с Россией. О чем переговоры? Россия, как вы знаете, заявляет, что ее нет на Донбассе, о Крыме она заявила устами своего президента, что нет никакого предмета для разговора. А на Донбассе „их там нет“. О чем разговор? Идти сдаться?», — отметил Мусияка.