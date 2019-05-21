Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ Вчера, 21:49 18285 Цей матеріал також доступний українською кадр видео Юрий Бутусов/Youtube Андрей Богдан считает, что должны не только политики говорить, но и народ кадр видео Юрий Бутусов/Youtube

Глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

«Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку», — сказал он в эфире телеканала 112 Украина, передает Интерфакс-Украина.

По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.

«Мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми», — подчеркнул глава АП, добавив, что не поддерживает «красные линии» на любых переговорах.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.