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Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ

Вчера, 21:49
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Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ - фото

кадр видео Юрий Бутусов/Youtube

Андрей Богдан считает, что должны не только политики говорить, но и народ

Глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

«Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку», — сказал он в эфире телеканала 112 Украина, передает Интерфакс-Украина.

По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.

«Мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми», — подчеркнул глава АП, добавив, что не поддерживает «красные линии» на любых переговорах.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Теги:   Андрей Богдан Владимир Зеленский Администрация президента Украины

Спецтема   Зеленский — новый президент

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