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Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ

Сегодня, 07:56
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Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ - фото

Пресс-служба АП

Порошенко назвал позицию нового главы АП странной

Экс-президент Украины Петр Порошенко был неприятно удивлен позицией Администрации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского о допустимости референдума о примирении с Россией.

«Очень советовал бы команде нового Президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства», — сказал он.

Порошенко также назвал такую позицию «странной».

«Уверен, что надо сохранять наработанные за пять лет позиции: Украина — прежде всего, Россия — агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко», — резюмировал экс-президент.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдумапо поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Спикер Рады Андрей Парубий резко раскритиковал эту идею.

Теги:   Война на Донбассе Россия Референдум Андрей Богдан Петр Порошенко Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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