Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ Сегодня, 07:56 14013 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Порошенко назвал позицию нового главы АП странной Пресс-служба АП

Экс-президент Украины Петр Порошенко был неприятно удивлен позицией Администрации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского о допустимости референдума о примирении с Россией.

«Очень советовал бы команде нового Президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства», — сказал он.

Порошенко также назвал такую позицию «странной».

«Уверен, что надо сохранять наработанные за пять лет позиции: Украина — прежде всего, Россия — агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко», — резюмировал экс-президент.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдумапо поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Спикер Рады Андрей Парубий резко раскритиковал эту идею.