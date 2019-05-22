Парубий резко раскритиковал идею главы АП Богдана относительно референдума о «мире с РФ» — видео Сегодня, 13:45 4313 Цей матеріал також доступний українською Андрей Парубий/facebook Парубий посоветовал Зеленскому «хорошо выучить уроки украинской истории» Андрей Парубий/facebook

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий резко раскритиковал идею главы Администрации президента Андрея Богдана относительно референдума о «мире с РФ».

Он напомнил, что 22 мая в Украине отмечают 140-ю годовщину со дня рождения главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, а 23 мая — День Героев.

«В этот день агент большевиков убил в Роттердаме проводника ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией и воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо выучить уроки украинской истории и не искать путей капитуляции перед Россией», — заявил Парубий.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах шоумена Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».