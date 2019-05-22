Чарльз Тэннок
Кризис в Австрии. Как Путин управляет Европой
Мустафа Найем
Зеленский повторяет ошибки Порошенко
Елена Белан
Сможет ли Украина прожить без МВФ
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Парубий резко раскритиковал идею главы АП Богдана относительно референдума о «мире с РФ» — видео

Сегодня, 13:45
4313
Цей матеріал також доступний українською
Парубий резко раскритиковал идею главы АП Богдана относительно референдума о «мире с РФ» — видео - фото

Андрей Парубий/facebook

Парубий посоветовал Зеленскому «хорошо выучить уроки украинской истории»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий резко раскритиковал идею главы Администрации президента Андрея Богдана относительно референдума о «мире с РФ».

Он напомнил, что 22 мая в Украине отмечают 140-ю годовщину со дня рождения главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, а 23 мая — День Героев.

«В этот день агент большевиков убил в Роттердаме проводника ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией и воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо выучить уроки украинской истории и не искать путей капитуляции перед Россией», — заявил Парубий.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах шоумена Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Теги:   Референдум Владимир Зеленский Верховная Рада Российская агрессия Андрей Парубий Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 18:58

img
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Хомчака
Политика

Вчера, 22:26

img
В команде Хорошковского отрицают возвращение политика: в Украину прилетела его супруга
Политика

Сегодня, 01:36

img
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36150
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
28364
Политика

Сегодня, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
26352