Шефир опроверг слова Богдана о назначении главой Офиса президента 27 июня, 11:21 1072 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео ТСН Сергей Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента Кадр видео ТСН

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир опроверг информацию о том, что может стать главой Офиса президента.

Так в комментарии theБабель он ответил на соответствующее заявление нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана.



«Нет, это неправда», — сказал он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что вместо него эту должность может занять первый помощник президента Сергей Шефир.

«Возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами (с Сергеем Шефиром. — ред.). Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план», — сказал Богдан.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.



Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП.

Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Сам глава АП заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.