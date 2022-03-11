Зеленский об итогах саммита ЕС для Украины: Это не то, чего мы ожидаем, надо сильнее 11 марта, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Зеленский оценил решение лидеров Евросоюза на саммите в Версале (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги саммита лидеров Евросоюза, который прошел в Версале накануне.

В своем видеообращении украинский президент отметил, что это не то, что ждет Украина и украинцы.

«Вчера состоялась очень важная встреча лидеров стран Евросоюза. Длинная и предметная. Мы знаем, что говорили на этой встрече. Все лидеры. Кто говорил, кто поддерживал, кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточными — для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо сильнее. Это не то, что мы ждем», — сказал он.

Зеленский добавил, что необходимо, чтобы решения политиков совпали с настроением европейских народов.

«В разных странах цифры неодинаковы, поддержка есть. По меньшей мере 60 процентов „за“. Это подавляющее большинство! И европейцы будут четко об этом говорить», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии.

«Для реализации, для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Для Украины и для себя», — резюмировал украинский лидер.

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье». О предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС в документе не упоминается.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Вслед за Украиной заявки подали Грузия и Молдова. 1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.

Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз.

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