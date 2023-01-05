Какие системные проблемы армии РФ выявил удар по Макеевке и надолго ли хватит России заказанных в Иране 1,7 тыс. дронов — ISW 5 января, 09:11 Разбор завалов ПТУ в Макеевке, где базировались российские солдаты (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

Планы Украины развернуть большое контрнаступление весной не противоречат ее текущим наступательным усилиям. Тем временем последствия удара по Макеевке продолжают выявлять системные проблемы армии РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 4 января 2023 года.

Заявление Кирила Буданова, главы ГУР Минобороны Украины, о намерении ВСУ начать крупное контрнаступление весной 2023 года, не является взаимоисключающим с более ранними заявлениями Украины о других контрнаступательных усилиях нынешней зимой. Как полагают аналитики Института, украинские силы могут использовать текущие и последующие операции зимы, чтобы создать условия для более крупной контрнаступательной операции весной. ISW не обнаружил никаких признаков того, что ВСУ сейчас намерены свернуть свои зимние контрнаступления, чтобы провести крупное контрнаступление весной. При этом не исключены новые удары по целям в России, и они будут наноситься «все глубже и глубже» внутри ее территории, заявил Буданов, отказавшись комментировать причастность Украины к предыдущим ударам по российским тылам.

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Российское провоенное сообщество продолжает использовать удар по базе сил РФ в Макеевке как повод для критики повсеместных проблем военного аппарата России. К примеру, немедленный гнев российских военкоров спровоцировало официальное объяснение Минобороны РФ 4 января, в котором ведомство назвало причиной удара РСЗО HIMARS по цели в Макеевке «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Эта попытка перенести ответственность на самих мобилизованных разъярила «военкоров». Один из них заявил, что «крайне неправильно» называть виновными в ударах мобильные телефоны, заключая, что виноваты не они и их владельцы, а «халатность командиров». Еще несколько блогеров отметили, что использование мобильных телефонов на передовой в 21 веке неизбежно и что попытки пресечь их использование тщетны. Критика Минобороны со стороны «военкоров» в значительной степени сводилась к некомпетентности российского военного командования, при этом многие утверждали, что военное руководство РФ не понимает основных реалий, с которыми сталкиваются российские солдаты на передовой, и пытается переложить вину за собственные неудачи на «безликие массы» российских мобилизованных новобранцев.

Со своей стороны, ISW констатирует, что такой ответ Минобороны РФ и стремление возложить вину на отдельных военнослужащих действительно указывает на повальное нежелание или неспособность российского военного аппарата устранять системные проблемы армии РФ. Хотя использование мобильных телефонов какой-то степени могло помочь украинскому удару, однако зацикленность Минобороны РФ на этом факторе как на причине несостоятельна. «Правильно организованная, должным образом обученная и руководимая современная армия не должна допускать совпадения факторов, которые способствовали удару по [российским казармам в] Макеевке», — заключает ISW. В конечном итоге именно российское командование несет ответственность за решение разместить сотни мобилизованных на нетактических позициях в пределах досягаемости артиллерии на линии фронта и вблизи склада боеприпасов, напоминают эксперты Института. При этом поведение мобилизованных также свидетельствует о провалах формирования дополнительных российских сил, заключают аналитики.

Продолжение практики формирования новых российских подразделений исключительно из мобилизованных новобранцев не обеспечит боевой мощи, соизмеримой с численностью развернутого личного состава, убеждены в Институте изучения войны. Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин после удара по Макеевке отметил, что некоторые офицеры полка, располагавшегося в ПТУ № 19, тоже были мобилизованными военнослужащими. Если эта информация верна и некоторые российские подразделения полагаются на недавно мобилизованных и плохо обученных новобранцев даже на руководящих должностях (а не на закаленные в боях офицерские кадры), это добавляет еще больше нюансов к пониманию низкой эффективности и высоких потерь в подразделениях, состоящих из мобилизованных. «Мобилизованные военнослужащие с минимальной подготовкой и низким моральным духом в роли офицеров, вероятно, лишь способствуют плохой оперативной безопасности и не обладают элементарной проницательностью для принятия обоснованных тактических и оперативных решений», — считают эксперты ISW.

Российские силы все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по критически важной инфраструктуры Украины и, вероятно, значительно истощили свой нынешний запас этих БПЛА. Представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сообщил 4 января, что российские войска использовали около 660 беспилотников Shahed-131/136 в Украине с момента их первого применения в сентябре 2022 года. 4 января официальный спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска используют беспилотники Shahed, так какони лучше избегают обнаружения радарами из-за того, насколько низко летят, особенно вдоль Днепра на маршрутах атак, ориентированных на цели в Киеве. Игнат напомнил, что силы ПВО Украины сбили 540 ударных беспилотников, однако даже при 100-процентном уровне попадания «шахеды» все еще могут нанести ущерб украинским городам, поскольку их боеголовки не всегда взрываются при перехвате украинскими противоракетными средствами и могут взорваться при падении на землю. Скибицкий также пояснил, что РФ использует массивные атаки беспилотниками в попытке прорвать украинскую ПВО, чего невозможно добиться, используя лишь 5−10 дронов одновременно. В результате российские силы используют одномоментно значительное количество этих беспилотников, прибывающих из Ирана партиями по 200−300 единиц.

По информации Скибицкого, что контракт России с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников и в настоящее время армия РФ нуждается в пополнении своих запасов после интенсивного использования дронов в предыдущие дни. В ISW напоминают, что российские силы, вероятно, стали полагаться на использование иранских БПЛА, поскольку они являются дешевой альтернативой более традиционным высокоточным ракетам, запасы которых у армии РФ, вероятно, значительно истощились.

ISW прогнозирует, что Россия и далее будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить еще большее количество систем высокоточного оружия. 28 декабря иранские государственные СМИ заявили, что Иран вскоре получит от России 24 истребителя Су-35 — вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.

Эксперты ISW подсчитали, что все обещанные Ираном 1750 беспилотников Россия может исчерпать уже к маю 2023 года, если будет использовать их с той же скоростью, что и в период с сентября по декабрь 2022 года. Поэтому РФ, вероятно, будет стремиться к заключению дальнейших соглашений с Ираном о поставке систем высокоточного оружия иранского производства, чтобы усилить свою кампанию ударов по критически важной инфраструктуры Украины. Иранское госагентство IRNA сообщила 1 января, что Россия и Иран создают новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и «иностранного вмешательства». Российские и иранские чиновники могут вести переговоры о таком торговом маршруте отчасти для поддержки более стабильных поставок оружия между двумя странами, полагают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Минобороны России снова изменило риторику и формат своих ежедневных ситуационных сводок, пытаясь наводнить информационное пространство незначительными заявляемыми успехами и отвлечь внимание от своих значительных военных неудач;



российские силы продолжают ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная, тогда как украинские удары, по всей видимости, нарушили логистику российских войск в Луганской области;



армия РФ продолжает наступательные операции в районе Бахмута на фоне сохраняющихся признаков того, что более широкое наступление РФ в этом районе, вероятно, достигло своей кульминации;

российские войска продолжают наступательные операции на западных окраинах Донецка;

отдельные российские частные производители оружия критикуют военную кампанию РФ в Украине.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и бои на Донбассе, наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW