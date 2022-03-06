Страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине — Блинкен 6 марта, 18:59 Цей матеріал також доступний українською По словам Блинкена, Украина может получить истребители от Польши (Фото:Olivier Douliery/Pool/Reuters)

Страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине на фоне полномасштабного вторжения России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На это дается зеленый свет», — сказал он в интервью CBS News.

По словам Блинкена, США ведут переговоры с Польшей о том, что НАТО могло бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они решат предоставить истребители украинцам.

«Что мы можем сделать? Как мы можем помочь убедиться в том, что они получат что-то в дополнение к самолетам, которые они передают украинцам?» — добавил госсекретарь США.

Источник издания в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена работает над возможностями, которые она могла бы предоставить Польше, если та решит передать истребители Украине. Собеседник отметил, что есть несколько вопросов, которые возникают в связи с таким решением, включая то, как истребители могут быть переданы из Польши в Украину.

1 марта Сухопутные войска Украины сообщили, что после начала войны России против Украины армии будут переданы 70 истребителей. Болгария передаст Украине 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша передаст 28 Миг-29, а Словакия 12 самолетов Миг-29.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.



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