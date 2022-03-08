Решение за Варшавой. США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине — Белый дом

8 марта, 09:13
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине. Окончательное решение остается за Варшавой.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы работаем с Польшей по этому вопросу и консультируемся с остальными союзниками по НАТО. Это суверенное решение Польши. Мы никоим образом не выступали против того, чтобы Польша передала Украине самолеты», — отметила она.

По словам Псаки, есть некоторые сложности в этом вопросе, в частности то, как эти самолеты будут транспортированы в Украину, откуда они вылетят и где приземлятся.

Она добавила, что процесс передачи самолетов займет долгое время.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Он также отметил, что США ведут переговоры с Польшей о том, что НАТО могло бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они решат предоставить истребители украинцам.

Однако в польском правительстве заявили, что не намерены передавать Украине свои истребители.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Польша Истребители Украина Война России против Украины

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