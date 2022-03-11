15-й день войны — хроника. На встрече с Кулебой Лавров не дал согласия на перемирие, Зеленский назвал угрозу ядерной войны блефом России 11 марта, 06:51 Цей матеріал також доступний українською В Киеве инструктор обучает члена территориальной обороны обращению с ручным противотанковым комплексом NLAW (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Началась третья неделя полномасштабной войны России против Украины. В четверг, 10 марта — на 15-й день вторжения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Встреча была организована и прошла при посредничестве турецкой стороны. Переговоры Кулебы и Лаврова стали их первым прямым контактом за долгое время: ранее, еще до вторжения, глава МИД Украины рассказывал, что РФ отказывается от таких переговоров и даже звонков. Украинский министр отмечал, что готовится «максимально эффективно» поговорить с Лавровым, однако предупреждал, что его собственные ожидания от переговоров «сдержанные».

Дипломати зустрілися в Анталії на тлі наростання кількості і тяжкості воєнних злочинів Росії в Україні. Напередодні, 9 березня, російська авіація бомбардувала Маріуполь, розгромивши дитячу лікарню та пологовий будинок. Постраждали 17 людей, зокрема медики та породіллі. Президент України Володимир Зеленський назвав такі удари «терором і звірством».

У ніч на 10 березня росіяни знову завдали авіаударів по Сумах та Сумській області (Охтирка), де вже раніше бомбардували житлові будинки.

НВ следил за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Главное к 23:00

Встреча Кулебы, Ларова и Чавушоглу прошла: стороны обсудили прекращение огня на 24 часа, но прогресса не достигли. Лавров заявил, что « РФ не нападала на Украину»

прошла: стороны обсудили прекращение огня на 24 часа, но прогресса не достигли. Лавров заявил, что РФ не нападала на Украину» Трое погибших, в том числе ребенок — новые данные о жертвах бомбардировки роддома и больнице в Мариуполе

Открылись гуманитарные коридоры : Тростянец — Полтава; Краснополье — Полтава; Сумы — Полтава; Мариуполь — Запорожь;, Волноваха — Покровск; Изюм — Лозовая; Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев

: Тростянец — Полтава; Краснополье — Полтава; Сумы — Полтава; Мариуполь — Запорожь;, Волноваха — Покровск; Изюм — Лозовая; Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев Украинские военные успешно контратакуют под Киевом и сдерживают атаки врага по нескольким направлениям в разных областях

Зеленский пообещал, что российские пропагандисты окажутся на одной скамье подсудимых с военными преступниками

окажутся на одной скамье подсудимых с военными преступниками Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС , заминировали побережье Каховского водохранилища , граничащее со станцией

, заминировали побережье , граничащее со станцией Через Дію в поддержку армии собрано более 120 миллионов гривен

Оккупанты обстреляли Северодонецк и Рубежное . В Северодонецке один человек погиб, в Рубежном трое ранены.

. В Северодонецке один человек погиб, в Рубежном трое ранены. С начала полномасштабного вторжения России в Украине повреждены 63 больницы .

. Лукашенко и Путин 11 марта проведут переговоры в Москве

11 марта проведут переговоры в Москве Зеленский подписал закон о принудительной конфискации российского имущества в Украине

В Макарове кафиры расстреляли автомобиль с пенсионерами, погибли 72-летний мужчина и 68-летняя женщина

кафиры расстреляли автомобиль с пенсионерами, погибли 72-летний мужчина и 68-летняя женщина С начала полномасштабного вторжения погиб 71 ребенок, более 100 детей ранены



Бой на направлении Броваров закончился полным разгромом подразделения российских войск, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

закончился полным разгромом подразделения российских войск, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сухопутные войска Украины уничтожили вражеский штурмовик Су-25

Оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области , чтобы обвинить в этом ВСУ, заявили в СБУ.

, чтобы обвинить в этом ВСУ, заявили в СБУ. В результате обстрела оккупационных войск в Херсонской области погибла женщина

погибла женщина В Луганской области пограничники выбили атаку оккупационных войск

пограничники выбили атаку оккупационных войск Из горячих точек в Сумской и Киевской областях выехали около 80 тысяч человек, сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

выехали около 80 тысяч человек, сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Украинские военные остановили российских оккупантов по всем направлениям , сообщили в Генштабе ВСУ.

, сообщили в Генштабе ВСУ.

Бойцы Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1

В Черниговской области украинские военные захватили 10 рабочих танков кафиров, зенитно-ракетный комплекс и боевую машину для эвакуации.

украинские военные захватили 10 рабочих танков кафиров, зенитно-ракетный комплекс и боевую машину для эвакуации. Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, находящейся в состоянии войны

По состоянию на 10 марта в результате российских обстрелов в Харькове и области разрушены 472 дома

разрушены 472 дома Российские кафиры вторглись на объекты ГТС в Новопскове Луганской области, Купянске Харьковской области , а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.

, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС. В Коростене Житомирской области в результате обстрела российских самолетов, вылетевших с территории Беларуси, погибли два белоруса и украинец

в результате обстрела российских самолетов, вылетевших с территории Беларуси, погибли два белоруса и украинец В Нежине в результате обстрела РСЗО Ураган погибли два человека, еще восемь были ранены

в результате обстрела РСЗО Ураган погибли два человека, еще восемь были ранены

Президент Украины Владимир Зеленский назвал блефом угрозы применения российского ядерного оружия Россией

Данилов признал, что нападение с территории Беларуси стало неожиданностью для украинской власти

стало неожиданностью для украинской власти В Харькове очевидцы сообщают о пожаре в корпусе Харьковского физико-технического института, где может произойти утечка радиации

очевидцы сообщают о пожаре в корпусе Харьковского физико-технического института, где может произойти утечка радиации Возле Светлодарска оккупационные войска перебили газопровод высокого давления

оккупационные войска перебили газопровод высокого давления Российская ракета взорвалась у синагоги в Харькове , внутри которой было 100 человек

, внутри которой было 100 человек

Кабмин утвердил порядок использования єДокумента , которым при необходимости смогут удостоверять личность те, кто потерял документы в результате войны.

, которым при необходимости смогут удостоверять личность те, кто потерял документы в результате войны. Украинская армия и терроборона отогнали российских захватчиков от Николаева и продолжают оттеснять их от города

и продолжают оттеснять их от города Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в течение 10 марта удалось эвакуировать из «горячих точек» 38 тысяч человек

Война России против Украины — хроника 10−11 марта 2022

06:45 Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Дніпро зазнав ракетного удару — рано вранці в місті пролунали вибухи, як повідомляє Днепр Оперативный. Офіційної інформації поки що немає.

05:57 Сенат США схвалив виділення $13,6 млрд екстреного фінансування через війну в Україні

Сенат Конгресу США схвалив законопроект, що передбачає виділення $13,6 млрд екстреного фінансування, щоб допомогти Україні та іншим східноєвропейським країнам, а також посилити можливості Пентагону.



05:35 Президент Литви Гітанас Науседа заявив після саміту лідерів країн Євросоюзу у Версалі, що вони підтримали євроінтеграцію України, та «процес розпочато»

«Історична ніч у Версалі. Після п’яти годин бурхливих дискусій лідери ЄС сказали „так“ українській євроінтеграції. Процес розпочато. Тепер справа за нами та українцями, щоб зробити це швидко. Героїчний український народ заслуговує знати, що йому раді в ЄС», — написав він у Twitter.

05:30 У МВФ заявили, що вже перерахували на рахунки України 1,4 млрд доларів

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що фонд уже перерахував на рахунок України транш у 1,4 млрд доларів, які виділили після початку Росією війни.



05:18 Кадиров поскаржився на повідомлення родичам солдатів про їхню смерть на війні з Україною

Глава Чечні Рамзан Кадиров поскаржився, що родичам солдатів у РФ скаржаться про їхню смерть на війні з Україною.

Чеченський лідер заявив, що повідомлення родичам про смерть російських окупантів — «це мерзенні та низькі методи психологічного впливу», повідомляють росЗМІ.

04:55 Лідери Європейського союзу за підсумками саміту у Версалі заявили про намір і надалі зміцнювати зв’язки та партнерство з Україною.

Про надання країні статусу кандидата на членство у ЄС у документі не згадується.

04:44 Військова колона РФ під Києвом довжиною в понад 60 км змінила розташування. Maxar показала нові супутникові знімки

На супутникових знімках приватної американської компанії Maxar Technologies, зроблених близько опівдня у четвер, 10 березня, видно, що російський військовий конвой, що простягнувся на більш ніж 64 км значно розсіявся та зараз передислокований.



04:40 Twitter і Facebook видалили фейк посольства РФ у Британії про авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі



04:37 МВФ перестав вважати дефолт у Росії малоймовірним



Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже не вважає, що дефолт у Росії — малоймовірна подія.

Під час свого брифінгу директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що глибока рецесія в РФ буде глибокою.

04:33 Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав ситуацію у місті, яке активно обстрілюють російські окупанти, «пеклом»

15-й день триває цинічна та нищівна війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, який нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї, градами, гаубицями по житлових масивах", — сказав він.



04:10 Росію не виключатимуть із Інтерполу. Для співпраці запроваджують обмеження

Інтерпол запровадить обмеження у співпраці з Росією — усі запити від московського бюро попередньо перевірятимуть на відповідність правилам організації. Виключати зі свого складу РФ не будуть.

В Інтерполі висловили співчуття «з приводу загибелі та страждань у зв’язку з конфліктом в Україні» та заявили, що нейтралітет — основа для роботи та існування організації.

04:00 Western Union зупиняє діяльність у Росії та Білорусі

Компанія Western Union, один із лідерів на ринку міжнародних грошових переказів, оголосила, що зупиняє діяльність у Росії та Білорусі через повномасштабну війну в Україні.

«Компанія Western Union разом з усім світом засуджує неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну», — зазначили в компанії.

03:57 Обстріли російських військ у Харкові пошкодили дослідницьку ядерну установку — Держінспекція

Державная інспекія ядерного регулювання України повідомила про те, що внаслідок обстрілу російськими військами майданчика Харківського фізико-технічного інституту пошкоджено дослідницьку ядерну установку.

Відомство наголосило, що бомбардуванням дослідницької ядерної установки, яка призначена для проведення досліджень, РФ в черговий раз здійснила акт ядерного тероризму.

03:44 Укрзалізниця опублікувала графік руху поїздів на 11 березня



03:31 Дуда назвав надзвичайно складною ситуацію із передачею польських МіГ-29 Україні



«Ми анітрохи не сумніваємося, що їм потрібна допомога та підтримка. Дозвольте мені ще щось сказати. Ми визнаємо, що вони мають право вимагати цієї допомоги від міжнародної спільноти. Вони можуть вимагати цієї підтримки від НАТО. Ми надаємо їм гуманітарну та матеріальну допомогу у міру своїх можливостей. Ми намагаємось зробити все можливе. Деякі очікування були адресовані дуже сильно і недвозначно зокрема й щодо нас — щодо Польщі. Однак ми є членами Північноатлантичного альянсу. На питання, пов’язані з безпекою, ми маємо дивитися не лише через нашу власну призму, через призму безпеки Польщі, а й з точки зору безпеки НАТО загалом», — заявив Дуда.



03:26 Китай вперше назвав війну РФ проти України війною

Китай сподівається, що війна, яку проти України розпочала Росія, припиниться якнайшвидше, заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї у четвер, 10 березня, вперше назвавши повномасштабне вторгнення РФ війною.



03:17 Кабмін затвердив порядок використання єДокумента в Дії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів затвердив порядок використання єДокумента в застосунку Дія для українців, які втратили документи через розв’язану Росією війну.

У зверненні глава уряду сказав, що єДокумент можна буде згенерувати в застосунку і на порталі Дія, там буде вся необхідна інформація та QR-код для підтвердження особи.

03:06 Росія попросила провести Радбез ООН через «біолабораторії США в Україні»

Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський запропонував 11 березня провести Раду безпеки.

02:43 Президент Анджей Дуда заявив, що для Польщі очевидно, що Росія здійснює в Україні військові злочини. Її дії мають ознаки геноциду



«Ми не можемо миритися з такими воєнними діями, які мають ознаки геноциду. Не думаю, що у когось є якісь сумніви, що якщо бомбардують лікарні, якщо бомбардують лікарні, де знаходяться вагітні жінки, де знаходяться діти, коли вбивають звичайних людей, коли скидають бомби, коли пускають ракети по житлових будинках, де немає військових об'єктів, це варварство, яке має ознаки геноциду. Воно націлене на знищення нації», — сказав президент Польщі.



02:25 Влада Білорусі дозволила перевозити своєю залізницею снаряди російських ракет

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Умови їхнього перевезення не відповідають жодним правилам безпеки й можуть загрожувати вибухами з численними жертвами.



02:21 Банк JPMorgan згортає діяльність у Росії

Найбільший за активами банківський холдинг США JPMorgan заявив, що згортає діяльність у Росії.

Банк також завершує всі свої зобов’язання у країні.

02:13 Віце-президент США підтримала проведення розслідування щодо військових злочинів Росії в Україні

«Безумовно, має бути проведене розслідування, і ми всі маємо спостерігати. І я не сумніваюся, що погляди всього світу прикуті до цієї війни та до того, що Росія зробила в ході цієї агресії та цих звірств. Я не маю сумніву», — сказала віце-президент США.



01:39 Користувачі Facebook та Instagram зможуть писати заклики до насильства проти військових РФ та смерті Путіна

Компанія Meta тимчасово дозволила користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських військових. Такі дописи чи коментарі мають стосуватися повномасштабного вторгнення РФ до України.



01:34 Меморіал пам’яті жертв Голокосту призупинив партнерство з Романом Абрамовичем

Меморіал пам’яті жертв Голокосту Яд Вашем повідомив про зупинення стратегічного партнерства з російським олігархом Романом Абрамовичем, проти якого Великобританія запровадила санкції.

01:32 У Харкові затримали диверсанта, який передав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що після початку війни Росії проти України у Харкові було затримано місцевого жителя, який передав окупантам координати підприємств для авіаударів.

Венедіктова повідомила, що місцевий мешканець за 40 тисяч гривень передав координати хлібзаводу Салтівський та Харківського машинобудівного заводу.

01:16 Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, її народ та армія вже зробили все, щоб їх хотіли бачити в Євросоюзі

«Я вважаю, що наш народ, держава, армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити там, серед рівних, щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів країн є ті, хто нас підтримує, а є ті, хто підтримує лише себе».

01:09 Україна відкликає більше 300 миротворців із п’яти країн — ООН

Україна відкликає 308 громадян, які беруть участь у миротворчих операціях у Малі, на Кіпрі, в Аб'єй, Південному Судані та Косово.



00:52 Генштаб ЗСУ опублікував зведення на 00:00 11 березня

🔻На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

🔻На Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника у напрямку Броварів зі сходу.

🔻На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

🔻На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

🔻На Південнобузському напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг. Російські окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати.

🔻В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на нашому боці та заставили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій сили та військовій техніці.

Зберігаємо спокій! Тримаємо стрій! Разом до ПЕРЕМОГИ!

00:24 Подоляк назвав російською пропагандою інформацію ЗМІ про переговорні «ультиматуми» Росії



Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував опубліковану в ЗМІ інформацію про «ультиматуми» Росії на переговорах з Україною.

«Усе, що я читаю останнім часом про переговорні „ультиматуми“ Росії - про статуси, території, мови, нацифікації тощо — викликає лише подив. Будь ласка, перестаньте „їсти“ в таких обсягах російську пропаганду, яку через наївність передруковують наші Дзеркала», — заявив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розказав про те, як окупанти зривають евакуацію з Маріуполя та про російські фейки щодо розробки біологічної та хімічної зброї на территорії України. Президент також нагородив військових званнями Герой України.

До кремлівських пропагандистів глава держави звертався російською.

00:19 Компанія Mars, яка володіє брендами Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas та Pedigree заявила, що йде з ринку Росії

«Ми призупинили нові інвестиції в Росію й не будемо імпортувати або експортувати нашу продукцію в Росію та за її межі. Наша соціальна та рекламна діяльність у Росії та Білорусі буде призупинена», — заявили в компанії.

У Mars зазначили, що також на 10 мільйонів доларів збільшують грошові пожертвування на гуманітарні цілі на додачу до 2 мільйонів, які компанія надала для постраждалих людей та домашніх тварин в Україні минулого тижня.

00:09 Окупанти обстріляли Ніжин Ураганами, загинули двоє людей

Росія обстріляла Ніжин Чернігівської області з РСЗВ Ураган, внаслідок чого загинули двоє людей, ще вісім поранено. Про це повідомив мер міста Олександр Кодола у Facebook.



23:53 Walt Disney зупиняє всю свою діяльність у путінській Росії



Американська компанія The Walt Disney Company повідомила, що призупинить усю свою діяльність у Росії, яка розпочала війну проти України.



23:45 Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російський диктатор Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським

«Кажуть, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану», — заявив Чавушоглу.



23:38 Глава НАЗК написав Шойгу листа з подякою «за корупцію в російській армії»

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков надіслав міністру оборони РФ Сергію Шойгу лист-подяку за корупцію в російській армії.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, у листі Новіков подякував Шойгу «за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні».

23:23 Російські окупанти здійснили авіаудар по Харкову, атакувавши фізико-технічний інститут

«У Харкові о 20:30 було завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, розташованому в П’ятихатках. Тому самому, де вперше в Європі було виявлено нейтрон у 1930 році. Там же знаходяться джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях», — заявив радник глави МВС Антон Геращенко.



На території інституту розпочалася пожежа. На місце виїхали рятувальники ДСНС.

23:08 Окупанти знизили темпи просування вглиб України — Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська уповільнили темпи просування територією України.

23:03 Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що мешканці Одеської області можуть почувати себе у безпеці

За його словам окупанти не можуть потрапити до регіону суходолом. Єдиною загрозою залишаються ворожі кораблі.

«Одеса-мама, гадаю, кілька тижнів точно можна спати спокійно. Хіба що з води, звичайно, не буде летіти від них якесь хамство», — заявив Віталій Кім.

23:23 Російські окупанти здійснили авіаудар по Харкову, атакувавши фізико-технічний інститут

«У Харкові о 20:30 було завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, розташованому в П’ятихатках. Тому самому, де вперше в Європі було виявлено нейтрон у 1930 році. Там же знаходяться джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях», — заявив радник глави МВС Антон Геращенко.



На території інституту розпочалася пожежа. На місце виїхали рятувальники ДСНС.



22:55 Російські окупанти перебили газопровід біля Світлодарська



Російські окупанти перебили газопровід високого тиску біля Світлодарська Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook та опублікував відповідне відео.

За даними Кириленка, з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили та знищили понад 400 об'єктів інфраструктури області, не враховуючи руйнування у Маріуполі та Волновасі, оцінити які зараз неможливо.

22:51 Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що протягом 10 березня вдалося евакуювати з «гарячих точок» 38 тисяч людей: 16 тисяч з Київської області, 20 тисяч з Сумської області і 2 тисяч з Ізюма на Харківщині.



22:44 Українська армія та тероборона відігнали російських загарбників від Миколаєва та продовжують відтісняти їх від міста

Про це у відеозверненні сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Віддавили ми їх від міста на відстань подалі. Сподіваюся, найближчим часом відтягнемо їх, щоб Гради та Смерчі до нас не діставали», — заявив він.

Кім нагадав, що до завтра діє пропозиція здатися в полон для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення.



Він також поінформував, що Миколаїв отримав підкріплення, і в сусідніх областях є ще охочі приєднатися до оборони міста.

22:41 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили більше цивільних, ніж загинуло українських військових з усіх структур сектору оборони.



23:35 У ДСНС повідомили, що намагаються загасити пожежу у П’ятихатках в Харкові у п’ятиповерховому гуртожитку на вул. Вальтера, 19.

Рятувальники виїхали на гасіння пожежі о 20:35. Повідомляється, що горять 6 кімнат на 5-му поверсі гуртожитку. Площа пожежі близько 100 кв.м.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

22:30 США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні через Всесвітню продовольчу програму ООН

Про це повідомила віцепрезидент США Камала Гарріс.

«Сьогодні (10 березня — ред.) ми також оголошуємо, що ми надамо ще $50 млрд — через Всесвітню продовольчу програму ООН для надання гуманітарної допомоги», — повідомила Гарріс на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Віцепрезидентка наголосила, що США підтримують «народ України, який виявив надзвичайну мужність і майстерність, готовність і здатність боротися проти війни Путіна та російської агресії».

22:28 НВ публікує повний текст ексклюзивного інтерв'ю Володимира Зеленського виданню Bild.

22:25 Кабмін затвердив порядок використання єДокумента

«Сьогодні затвердили порядок використання вже анонсованого єДокумента. Його можна буде згенерувати у застосунку і на порталі Дія, — сказав Шмигаль у своєму зверненні 10 березня ввечері.

За його словами, єДокумент міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи.

«Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу», — додав він.

Раніше Шмигаль повідомляв, що у застосунку Дія з’явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент, який міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.

22:23 Шмигаль просить громадян країн-членів ЄС закликати уряди схвалити надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу

«Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним із визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед. Ми, звісно, чекаємо на це з нетерпінням від наших європейських партнерів», — сказав Шмигаль у своєму зверненні в четвер увечері.

У зв’язку з цим прем'єр звернувся із закликом не лише до європейських лідерів, а й до всіх громадян країн ЄС: «Підтримайте Україну зараз. Україна заслужила на право стати членом Європейського Союзу».

«Громадяни країн-членів ЄС мають голосно сказати своє слово, щоб у ваших урядів не залишилося жодних сумнівів у тому, яке рішення вони мають ухвалити», — наголосив Шмигаль.

08:36 Робота артилерії ЗСУ по ворожих танках під Бородянкою (Київська область)

Відповідне відео оприлюднив Генштаб ЗСУ.





08:17 Українські сили контратакували під Києвом — радник голови МВС

Українська армія контратакувала супротивника під Києвом, повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко. «Ніч була досить складною. Але загалом можемо говорити, що зробили контратаку під Києвом, ми підбили 5 танків», — сказав він в ефірі українських телеканалів у четвер уранці.

За словами Денисенка, вранці на західних околицях Києва було чути звуки артилерійських боїв. «Ми розуміємо, що там бої, але більш детальної інформації поки що немає», — зазначив він.

08:10 Головний генерал США в Європі: Україні потрібна протитанкова та зенітна зброя, а не МіГ-29

Командувач європейського командування США генерал Тод Волтер вважає, що найбільш ефективним способом підтримки українських військових є надання протитанкового та зенітного озброєння, а не винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє CNN.

Уолтерс сказав, що українці «зараз відмінно використовують цю зброю», обмежуючи можливості російських військових літаків.



08:05 ЗСУ стримують атаки окупантів з трьох напрямів, ворог знизив темпи наступу, кругова оборона Маріуполя триває - нове зведення Генштабу ЗСУ



Генеральний штаб Збройних сил України розповів про ситуацію на фронтах, дії ворога та оборонні зусилля українських захисників станом на 06:00 четверга, 10 березня:

Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах . Захищають українські міста Харків та Охтирку.

. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.



зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя. Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

з Республікою Білорусь. На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова .

. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва . Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі. На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка ( Херсонської області).

здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка Херсонської області). На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони. Угруповання Повітряних сил ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ.

відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника .

. Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

«Віримо в Збройні Сили та інших українських захисників!» — закликали у Генштабі ЗСУ

07:48 У США повідомили свої дані про втрати російських окупантів в Україні - CBS News



За оцінками США, на два тижні агресії в Україні було вбито щонайменше від п’яти до шести тисяч російських окупантів, повідомляє CBS News.

Один з американських чиновників на умовах анонімності розповів, що це число важко оцінити в режимі реального часу, проте воно є «дуже значними втратами».

07:33 Серед окупантів збільшилася кількість випадків дезертирства та мародерства — Генштаб

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти знизили темпи настання в Україні. Зазначається, що особовий склад армії РФ деморалізований.

У Генштабі додали, що серед російських військ значно збільшилася кількість випадків дезертирства та мародерства.

07:15 Як мінімум 39 регіонів. BBC вивчив «географію «вантажу 200» у Росії

Російська служба BBC підрахувала, скільки російських регіонів, за офіційними даними, отримали з України тіла загиблих військових.

«Міноборони Росії вперше і єдиний раз заявило про втрати 2 березня. Тоді, через тиждень після вторгнення, військове відомство відзвітувало про загибель 498 військовослужбовців. З того часу нові дані не публікувалися», — йдеться у матеріалі.

07:11 Загинула напередодні 32-річчя. Російські окупанти розстріляли з танка українку, яка співпрацювала з USAID



Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер провідомила про загибель українки Валерії Максецької, працівниці однієї з партнерських організацій USAID.

Про це Пауер написала у Twitter.



06:50 Палата представників Конгресу США схвалила виділення $13,6 млрд екстреного фінансування через війну в Україні

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення $13,6 млрд екстреного фінансування, щоб допомогти Україні, іншим східноєвропейським країнам, а також посилити можливості Пентагону.

Цей пакет включений до законопроекту про фінансування федерального уряду до 30 вересня 2022 року обсягом у $1,5 трлн. Ухвалення законопроекту дозволить уникнути шатдауну



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.