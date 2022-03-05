Путин: Россия будет рассматривать введение бесполётной зоны над Украиной как участие в вооружённом конфликте 5 марта, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Путин угрожает войной в случае закрытия неба над Украиной (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Президент РФ Владимир Путин, приказавший своей армии начать войну против Украины, заявляет, что Россия будет рассматривать введение бесполётной зоны над Украиной как участие в вооружённом конфликте.

«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины — можно только на территории каких-то соседних государств. Ну любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той стороны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников вооруженного конфликта. И уже все равно какими там членами они являются… членами каких организаций», — сказал российский диктатор во время встречи с сотрудницами Аэрофлота в субботу, 5 марта.

24 февраля 2022 года Путин объявил о проведении так называемой «специальной военной операции в Украине» — фактически же Россия осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.



Уже 10-й день Россия ведет войну против Украины. Российские войска, в том числе осуществляют авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилых домах, что привело к значительным жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предусматривает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО пока что не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ.



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