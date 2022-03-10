США разместили ЗРК Patriot на аэродроме в польском Жешуве возле украинской границы — видео
ЗРК Patriot предназначены для уничтожения авиации и ракет малой дальности (Фото:Скриншот видео Anadolu)
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot, отправленные в Польшу на фоне российской военной угрозы, разместили на аэродроме в Жешуве недалеко от украинской границы.
Об этом сообщило агентство Anadolu, опубликовав соответствующее видео.
Как рассказали в Пентагоне, на аэродроме в Жешуве были развернуты две батареи ЗРК Patriot, предназначенные для уничтожения авиации, а также крылатых и баллистических ракет малой дальности.
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