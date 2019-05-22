Разумков может возглавить партию Слуга народа — замглавы Администрации президента Вчера, 16:13 646 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Разумков НВ

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка допустил, что представитель штаба президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавит партию Слуга народа.

Об этом сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, кто возглавляет эту партию, Рябошапка ответил:

«Мне кажется, что до сегодня или до вчера должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то, очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно, возглавит избирательный список», — сказал он.

По словам Рябошапки, он не уверен в этом, но ему «так кажется».

На уточнение, какую должность займет Разумков, Рябошапка сказал:

«Мне кажется, что он будет лидером политической силы — Слуги народа».

На вопрос, будет Разумков первым в избирательном списке, представитель АП отметил: «Наверное, да».

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.