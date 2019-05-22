Опрос Рейтинга: на досрочных выборах в Раду могут пройти пять партий Вчера, 12:11 6045 Цей матеріал також доступний українською НВ Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля НВ

43,8% украинцев среди тех, кто пойдет на голосование и определился с выбором, готовы провести в Раду партию Слуга народа.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

За Оппозиционную платформу — За жизнь готовы проголосовать 10,5% украинцев, за БПП Солидарность — 8,8%, за Батькивщину — 7,3%, за партию Сила и честь Игоря Смешко — 5,1%.

Остальные партии не проходят барьер в 5%.

Так партию Святослава Вакарчука Голос готовы поддержать 4,6% украинцев, Радикальную партию Олега Ляшко — 3,3%, Оппозиционный блок — 3,2%.

Рейтинг других партий — меньше 3%.

Отмечается, что партия Слуга народа лидирует во всех макрорегионах.

Кроме того, она является так называемой партией «второго выбора». В случае неучастия своего фаворита ее готовы поддержать еще 11,4% респондентов.

Антирейтинг партий возглавляет БПП Солидарность. Ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%.

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Опрос проводился с 16 по 21 мая. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.