Путин продиктовал Эрдогану свои требования к Украине. Не хочет встречи с Зеленским до их «решения» — спикер президента Турции
Владимир Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)
Во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор продиктовал свои требования для достижения прекращения огня в Украине со стороны РФ и не хочет проводить прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским до их «решения».
Об этом пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын рассказал в интервью газете Hürriyet, которое цитирует CNN.
Во время беседы с главой Кремля 17 марта президент Турции предложил организовать встречу Зеленского и Путина на территории своей страны — в Стамбуле или Анкаре. Однако последний изложил ему ряд требований, «которые необходимо решить до любых переговоров на уровне руководства». Калын перечислил следующие:
- нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО;
- разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели;
- «денацификация» — безосновательные и ложные обвинения в адрес украинцев, которые Путин назвал мотивацией для полномасштабного вторжения РФ;
- устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине;
- признание легитимности оккупации Россией Крыма;
- признание самопровозглашенных «Л/ДНР».
По словам пресс-секретаря Эрдогана, последний пункт является «самыми сложными» и неприемлемым для Украины и международного сообщества.
«Если в первых четырех пунктах будет достигнуто согласие, то может быть дискуссия на уровне лидеров по пятому и шестому пунктам», — сказал Калын, подчеркнув, что Эрдоган призвал Путина к прекращению огня на постоянной основе.
18 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиции Украины на переговорах с Россией неизменны: прекращение огня, вывод российских войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами. По его словам, они могут длиться несколько недель, а позиция Москвы стала более «адекватной».
Подоляк подчеркнул: существуют уступки, на которые Украина точно не готова идти, в частности отдать свои территории.
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