Путин продиктовал Эрдогану свои требования к Украине. Не хочет встречи с Зеленским до их «решения» — спикер президента Турции

19 марта, 18:32
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Владимир Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор продиктовал свои требования для достижения прекращения огня в Украине со стороны РФ и не хочет проводить прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским до их «решения».

Об этом пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын рассказал в интервью газете Hürriyet, которое цитирует CNN.

Во время беседы с главой Кремля 17 марта президент Турции предложил организовать встречу Зеленского и Путина на территории своей страны — в Стамбуле или Анкаре. Однако последний изложил ему ряд требований, «которые необходимо решить до любых переговоров на уровне руководства». Калын перечислил следующие:

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  • нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО;
  • разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели;
  • «денацификация» — безосновательные и ложные обвинения в адрес украинцев, которые Путин назвал мотивацией для полномасштабного вторжения РФ;
  • устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине;
  • признание легитимности оккупации Россией Крыма;
  • признание самопровозглашенных «Л/ДНР».

По словам пресс-секретаря Эрдогана, последний пункт является «самыми сложными» и неприемлемым для Украины и международного сообщества.

«Если в первых четырех пунктах будет достигнуто согласие, то может быть дискуссия на уровне лидеров по пятому и шестому пунктам», — сказал Калын, подчеркнув, что Эрдоган призвал Путина к прекращению огня на постоянной основе.

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18 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиции Украины на переговорах с Россией неизменны: прекращение огня, вывод российских войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами. По его словам, они могут длиться несколько недель, а позиция Москвы стала более «адекватной».

Подоляк подчеркнул: существуют уступки, на которые Украина точно не готова идти, в частности отдать свои территории.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Владимир Путин Переговоры Украина-Россия Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский

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