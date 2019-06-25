Реванш агрессора. Как Украина реагирует на возвращение РФ в состав ПАСЕ Сегодня, 14:31 4343 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Council of Europe/ Ellen Wuibaux По итогам резолюции ПАСЕ Россия получила возможность вернуть себе право голоса в организации Council of Europe/ Ellen Wuibaux

В ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию.

Решение, принятое в Страсбурге, меняет санкционный механизм ПАСЕ и позволяет вернуть России право голоса без выполнения ею международных обязательств. Москве также позволили внести список своих делегатов в обход правила об утверждении состава делегации до начала первой сессии ПАСЕ в году. 25 июня Россия уже подала заявку на участие в работе организации.

Спорную резолюцию поддержали 118 делегатов. Против было подано 62 голоса, еще десять воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Австрии, Норвегии, Португалии, Словакии, Сербии и Турции.

Частично за возвращение российской делегации в ПАСЕ проголосовали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения, Нидерланды. Против голосовали Украина и Грузия (в полном составе), а также большинство делегатов из Польши, Великобритании, Швеции и стран Балтии.

Таким образом, российская делегация может вновь получить право голоса в ПАСЕ, которого ее лишили в январе 2015 года из-за агрессии против Украины.

Официальный Киев резко негативно отреагировал на итоги ночного голосования ПАСЕ. Владимир Арьев, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, назвал такое решение «позором», а украинская делегация заявила о своей готовности приостановить участие в организации.

НВ собрало главные заявления украинских официальных лиц, политиков и влиятельных общественных деятелей в связи с решением ПАСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ.

Он напомнил, что недавно лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. «Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — заявил Зеленский.

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МИД Украины в своем заявлении назвал резолюцию ПАСЕ «недопустимой уступкой Российской Федерации», «поражением европейского парламентаризма» и «свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы».

В МИД также подчеркивают, что решение было принято «в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации».

«Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, что ее Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и организация больше не может играть ту роль, которой ее наделили отцы-основатели», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.



Владимир Арьев, глава делегации украинского парламента в ПАСЕ, не скрывал эмоций в своем Twitter. Он назвал резолюцию «позором» и отметил, что ПАСЕ «в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору»



Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем видеообращении сразу после голосования признала, что решение ПАСЕ было ожидаемым. При этом она выразила сожаление, что резолюцию аргументировали в том числе желанием обязать Москву платить взносы в ПАСЕ (РФ отказалась от этого в 2017 году до восстановления полномочий делегации).

«Деньги оказались гораздо важнее, чем принципы, — констатировала Геращенко. — И теперь эти 118 европейских политиков несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательства над политзаключенными».

Геращенко назвала символичным тот факт, что ПАСЕ приняла спорное решение 25 июня — в день, когда истекает срок для освобождения Россией пленных украинских моряков, отведенный Международным трибуналом по морскому праву в Гамбурге.

«Этот тот день, когда стыдно находиться в Страсбурге», — резюмировала Геращенко.

Отдельно Ирина Геращенко обратила внимание на голосование нидерландских делегатов в ПАСЕ, многие из которых поддержали резолюцию о возвращении России.

«Уверена почему-то, что они никогда не встречались с семьями жертв [сбитого над Украиной рейса MH17], не были на похоронах останков…», — написала Геращенко.



Мария Ионова, член делегации Украины и и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, заявила о том, что украинская делегация может приостановить участие в Совете Европы из-за резолюции ПАСЕ.

«Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», — сказала она,



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал возвращение российской делегации в ПАСЕ «реваншем агрессора и полным пренебрежением к нормам международного права».

«Десятки тысяч смертей и сотни тысяч сломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма — это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может», — заявил Гройсман.

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение ПАСЕ утром 25 июня в своем Twitter. Он назвал его «мощным вызовом Украине».

«Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали», — написал Порошенко.

Он также добавил, что в ближайшее время намерен задействовать «все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше».

Прокомментировал резолюцию ПАСЕ и бывший пресс-секретарь президента Порошенко Святослав Цеголко. Он выразил уверенность, что при бывшем главы государства такое решение «было бы невозможно», однако «уже поздно».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что «Россия открыла ящик Пандоры».

«Ради денежных взносов России, под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решение которого эрефия и так не выполняет, вернули право голоса делегации из Мордора», — написала она в Facebook.

Однако для Украины это «не повод сдаваться и не повод останавливать борьбу», убеждена Климпуш-Цинцадзе. «Правда должна побеждать, хотя битва становится все жестче», — отметила она.



Телеведущий канал Прямой и политтехнолог Тарас Березовец назвал резолюцию ПАСЕ «первым серьезным поражением украинской дипломатии за 5 лет» и высказал критические замечания в адрес администрации президента Владимира Зеленского.

Российский адвокат Николай Полозов, отстаивающий права пленных украинских моряков, назвал резолюцию реваншем России в ПАСЕ.

Он также рассказал о своих встречах с «евробюрократами» накануне голосования и царившей в ПАСЕ атмосфере.

«Это и бегающие глаза и нервозность евробюрократов. […] Один такой лощеный евробюрократ […] не смог ответить на вопрос украинского военнопленного моряка Дениса Гриценко, который я ему задал. Простой вопрос в общем-то: почему, если Российская Федерация не выполнила за 5 месяцев январскую резолюцию ПАСЕ о немедленном освобождении военнопленных моряков, теперь в ПАСЕ так ждут возвращение делегации Российской Федерации?», — написал Полозов.



Аналогичный пост обнародовал российский журналист Аркадий Бабченко. Он с сарказмом обратился к тем, кто полагает, «что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама растворяется — что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять».

По мнению вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, резолюция ПАСЕ ставит крест на международной коалиции в поддержку Украины. Он также возложил частичную ответственность за это событие на администрацию нового президента.

«Международная коалиция За Украину уничтожена решением ПАСЕ. Кстати, это также и следствие президентских выборов в Украине и бездействия нового президента. По сути, на наших глазах создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии. Но с нами верные друзья. И главное — с нами правда!», — написал Кириленко.

«Глубокая обеспокоенность [Европы] миновала?» — задалась риторическим вопросом журналист Янина Соколова.

Украинский журналист Голоса Америки Остап Ярыш показал карту, на которой отображено позитивное и негативное голосование стран за резолюцию ПАСЕ, и назвал такой расклад «симптоматичным».

Лидер Народного фронта Асрений Яценюк, экс-премьер Украины, назвал решение ПАСЕ позорным и заявил, что оно компрометирует организацию.

«Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение — обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность, — убежден Яценюк. — Призываю всех наших союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот общеевропейский позор».

А глава ГПУ Юрий Луценко оценил возвращение Москвы в ПАСЕ как «предательство интересов Украины и принципов ЕС».

Народный депутат Мустафа Найем призвал «лишаться иллюзий и называть вещи своими именами». «Вчерашнее решение ПАСЕ — это предательство. Потому что возвращение России в ПАСЕ — это не про демократию, не про права человека и не про ценности. Это решение банально — про деньги», — подчеркивает Найем.

Он напомнил, что 2017 году Россия полностью приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы. «В общей сложности это около € 33 млн в год. В организации начались проблемы с оплатой счетов. И ровно в этот момент в Ассамблее заговорили о необходимости возвращения России в состав ПАСЕ», — пишет нардеп.

Георий Тука, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ОГА, сравнил решение ПАСЕ со «стокгольмским синдромом», потому что за него проголосовали и страны, пострадавшие от действий РФ.

«Создается впечатление, что мы являемся свидетелями не только разрушения т. н ."европейских ценностей», морали и безопасности. Происходит стремительная коррозия всей системы сосуществования, которая была создана после Второй мировой войны", — считает Тука.



Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского к активным действиям и заявила, что в запасе у Украины лишь 24 часа для соответствующей реакции на решение ПАСЕ.

«У Украины есть сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины. За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг», — подчеркнула Тимошенко.



Она также предложила президенту собрать для срочных консультаций руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО и выработать скоординированную стратегию дальнейших совместных действий.



Журналист Виталий Портников связал резолюцию ПАСЕ с результатами президентских выборов в Украине.

«Главное, за что проголосовали украинцы — так это за возможность поражения своего государства. И теперь нам всем просто нужно научиться жить в стране, которая будет терпеть одно поражение за другим», — пишет Портников.



А глава Института национальной памяти Владимир Вятрович процитировал стихотворение украинского поэта Александра Олеся, в котором есть такие строки:

Коли Україна в нерівній борьбі

Вся сходила кров’ю і слізьми стікала

І дружної помочі ждала собі,

Європа мовчала.