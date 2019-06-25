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Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ: украинская делегация допустила приостановку своего участия в ассамблее

25 июня, 02:47
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Iryna Gerashchenko/Facebook

Украинскую делегацию возмутило решение ПАСЕ о возвращении России

После возвращения полномочий делегации России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить участие в организации, заявила и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

«Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», — сказала она, пишет Интерфакс-Украина.

Ионова подчеркнула, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членам российской делегации.

«Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря без Украины», — отметила она.

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Ионова добавила, что члены ПАСЕ совершают самоубийство.

«Это начало разрушения самой организации», — сказала депутат.

По словам Ионовой, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать «о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов».

Он отметила, что немцы и французы «сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику».

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Накануне на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

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Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой санкционировали возвращение российской делегации в ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия Украинская делегация ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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