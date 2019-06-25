Арьев о возвращении РФ в ПАСЕ: В состоянии зомби открыли дверь агрессору 25 июня, 07:17 2512 Цей матеріал також доступний українською coe.int Арьев высказался о возвращении России в ПАСЕ coe.int

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал решение, которое позволяет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию.

У себя в Facebook он написал, что ПАСЕ «в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору»



«Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных», — отметил Арьев.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить своей участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

