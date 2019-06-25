У Совета Европы уже не будет старой роли: МИД Украины высказался о возвращении России в ПАСЕ 25 июня, 08:18 2826 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины МИД Украины отреагировал на резолюцию ПАСЕ МИД Украины

В МИД Украины заявили, что принятая ПАСЕ резолюция, которая позволяет вернуть делегацию РФ, является недопустимой уступкой Москве, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе устава Совета Европы.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что принятие данной резолюции является «свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации».



«К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой — поощряет агрессора, идя ему на уступки», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы.

«Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, что Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить своей участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.