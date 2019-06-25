Возвращение России в ПАСЕ: какие страны проголосовали «за» 25 июня, 04:55 36446 Цей матеріал також доступний українською Ирина Геращенко/Facebook 118 делегатов ПАСЕ хотят видеть Россию в организации Ирина Геращенко/Facebook

118 делегатов ПАСЕ проголосовали за возвращение России в организацию без выполнения каких-либо международных обязательств.

Согласно результатам голосования, обнародованным на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Австрии, Норвегии, Португалии, Словакии, Сербии и Турции.

Частично возвращение российской делегации поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия высказались против в полном составе. Также против такого решения высказались большинство делегатов из Польши, Литвы, Латвии, Великобритании, Эстонии и Швеции.

Член украинской делегации и вице-спикер рады Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов по итогам голосования.

«А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков», — написала она.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Накануне на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой санкционировали возвращение российской делегации в ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.