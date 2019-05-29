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Оппозиционный блок может воссоединиться — СМИ

Вчера, 17:40
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Оппозиционный блок может воссоединиться — СМИ - фото

НВ

СМИ сообщают о воссоединении Оппозиционного блока

Партия Оппозиционный блок в скором времени может воссоединиться и пойти на парламентские выборы вместе, сообщается в Telegram-канале УП. Off the record.

По данным УП, к переговорам якобы привлечены нардеп Сергей Левочкин, нардеп Вадим Новинский (группа олигарха Рината Ахметова), и нардеп Вадим Рабинович (группа кума Владимира Путина Виктора Медведчука).

Напомним, что 20 ноября 2018 года сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк. Их исключили с формулировкой «за предательство интересов избирателей» за то, что они, объединившись с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, создали Оппозиционную платформу — За життя. Электоральная база За життя и Оппоблока во многом совпадает — это прежний «ядерный электорат» Виктора Януковича и сторонники коммунистов.

После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом. Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на «одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты» в пользу Петра Порошенко.

На посту главы фракции Бойко сменил Вадим Новинский. Новинский заверил, что «ни о каком расколе партии не может быть речи». При этом двое нардепов из фракции Оппоблока — Николай Скорик и Юрий Мирошниченко объявили, что поддерживают Бойко. Заявления в поддержку Бойко обнародовали также несколько региональных организаций Оппоблока.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Оппозиционный блок

Спецтема   Выборы в Раду

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