Охендовский прокомментировал дело НАБУ о получении им денег из "черной кассы" Партии Регионов

Охендовский заявил, что дело против него "не позволит" закрыть Сытник, несмотря на отсутствие доказательств

Отправленный в отставку Верховной Радой 20 сентября вместе с еще 12 членами Центризбиркома экс-глава ЦИК Михаил Охендовский в интервью Радио НВ прокомментировал дело Нациоального антикоррупционного бюро, которое подозревает его в получении крупных сумм денег из "черной кассы" Партии Регионов.

"Никаких денег от Партии Регионов я никогда не брал и не получал. Никаких доказательств противоположного за более чем два года, которые длится расследование, никто не собрал. Никаких доказательств противоположного никто не собрал и никогда не соберет, потому что не может быть доказательств того, чего не было на самом деле", - подчеркнул экс-глава ЦИК.

По его словам, "то, что определенные должностные лица позволяют иногда себе говорить, что собрано достаточно доказательств" свидетельствует о нехватке юридического образования или информации от подчиненных.

Охендовский добавил, что дела "уже фактически нет", поскольку в феврале 2017 года Апелляционный суд города Киева окончательным решением, которое не подлежит обжалованию, установил отсутствие в нем обоснованного подозрения.

В то же время, экс-глава ЦИК сказал, что дело не закрыто, а "остановлено".

"В принципе, его давно надо закрывать, но закрывать страшно. Кого боятся, и кто боится? Мы об этом можем поговорить, если интересно. Боятся этого антикоррупционного "планктона" так называемого, условно назовем это "НАБУниних" этих всех. Боятся, как это принято сейчас говорить, реакции патриотически настроенных слоев общества на такое решение", - объясняет Охендовский, почему дело не закрыли.

По его словам, досудебное расследование "остановлено на неопределенное время".

"Но, почему его остановили? Потому что, здесь сейчас интересно, обратилось НАБУ к определенным правоохранительным органам некоторых зарубежных стран ... с попыткой получить информацию, которую никогда они не получат, потому что этого никогда не было, что и как делал Охендовский во время своих заграничных командировок в 2012 году в пользу Партии Регионов с использованием своего служебного положения, потому что другого состава там нет", - заявил Охендовский, добавив, что дело не позволит закрыть директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, 8 мая 2018 года в НАБУ заявили, что САП распространяет недостоверную информацию по уголовному делу против главы ЦИК Михаила Охендовского.

"САП, по неизвестным для НАБУ причинам, распространяет сведения, не соответствующие действительности. Речь идет о том, что якобы "получены ответы немецкой и французской сторон о полном отказе от выполнения запросов в связи с отсутствием признаков преступления и материалы австрийской стороны, которыми доказательств противоправного поведения председателя ЦИК не получено"", - отметили в Бюро.

В ведомстве также заявили, что в ответ на их запрос компетентные органы Франции сообщили, что нуждаются в определенных уточнений и разъяснениях по поводу запроса.

Что касается запроса НАБУ в Германию, то, по данным антикоррупционного ведомства, получена информация о его пребывании на согласовании с соответствующими подразделениями правительства ФРГ, поскольку упомянутый запрос Национального бюро "имеет особое значение".

31 мая 2016 года издание Украинская правда опубликовало оригиналы документов, которые отражали финансирование Партией регионов, ряда бывших и нынешних политиков, чиновников и партий. Среди прочих в документах фигурировало имя на тот момент еще главы ЦИК Михаила Охендовского.

После этого в декабре 2016 года глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому по фактам получения выплат из "черной кассы" Партии регионов . При этом следствие установило, что глава ЦИК лично расписывался в документации ПР о получении денег. Также САП подозревает Охендовского в получении $100 тысяч и $45 тысяч, о получении которых он лично не расписывался.

13 декабря 2016 года, сразу после его прибытия в аэропорт Борисполь, Охендовскому вручили уведомление о подозрении.

15 декабря 2016 года Охендовский заявил, что его имя не может фигурировать в "амбарной книге" Партии регионов.

"Моего подписи там быть не может, я никогда не ставил подписи на таких документах", - заявил глава ЦИК после допроса в Национальном антикоррупционном бюро.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что НАБУ провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете Охендовского и с нарушениями.

26 декабря Охендовский после начала одновременного допроса с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трипаком отказался давать показания.

1 июля 2017 года директор НАБУ Артем Сытник объявил, что "дело Охендовского" имеет достаточно доказательств для передачи в суд.