Рада отправила в отставку 13 членов ЦИК

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада приняла постановление об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока полномочий.

За соответствующий проект постановления проголосовали 278 депутатов, двое высказались против. Постановление рассматривалась по сокращенной процедуре.

Таким образом, с должностей членов ЦИК уволили: Астахову Тамару, Данилевского Юрия, Жиденко Игоря, Лукаш Татьяну, Магеру Андрея, Осадчука Александра, Охендовского Михаила, Райковского Бронислава, Усенко-Черную Жанну, Чупахина Александра, Швец Юлию, Шелестову Александра, Шелудько Валерия.

#Рада8 приняла Постановление "Об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии" pic.twitter.com/i94elI0GVX - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 20 сентября 2018 г.

У большинства членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжали выполнять свои обязанности.

Напомним, что 18 сентября Верховная Рада увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов. Увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.