20 сентября 2018, четверг

Рада отправила в отставку 13 членов ЦИК

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За увольнение членов ЦИК проголосовали 278 нардепов
Фото: ВР

За увольнение членов ЦИК проголосовали 278 нардепов

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада приняла постановление об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока полномочий.

За соответствующий проект постановления проголосовали 278 депутатов, двое высказались против. Постановление рассматривалась по сокращенной процедуре.

Таким образом, с должностей членов ЦИК уволили: Астахову Тамару, Данилевского Юрия, Жиденко Игоря, Лукаш Татьяну, Магеру Андрея, Осадчука Александра, Охендовского Михаила, Райковского Бронислава, Усенко-Черную Жанну, Чупахина Александра, Швец Юлию, Шелестову Александра, Шелудько Валерия.

У большинства членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжали выполнять свои обязанности.

Напомним, что 18 сентября Верховная Рада увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов. Увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.

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