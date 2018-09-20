Рада отправила в отставку 13 членов ЦИК

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада приняла постановление об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока полномочий.
За соответствующий проект постановления проголосовали 278 депутатов, двое высказались против. Постановление рассматривалась по сокращенной процедуре.
Таким образом, с должностей членов ЦИК уволили: Астахову Тамару, Данилевского Юрия, Жиденко Игоря, Лукаш Татьяну, Магеру Андрея, Осадчука Александра, Охендовского Михаила, Райковского Бронислава, Усенко-Черную Жанну, Чупахина Александра, Швец Юлию, Шелестову Александра, Шелудько Валерия.
#Рада8 приняла Постановление "Об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии" pic.twitter.com/i94elI0GVX- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 20 сентября 2018 г.
У большинства членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжали выполнять свои обязанности.
Напомним, что 18 сентября Верховная Рада увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов. Увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.
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