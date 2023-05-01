После ликвидации ОАСК судьи Вовк и Аблов продолжают работать и имеют все судейские привилегии — юрист 1 мая, 20:13 Глава ликвидированного Окружного админсуда Киева Павел Вовк (Фото:Павло Вовк / Facebook)

Юрист Фонда DEJURE Владимир Гришко рассказал в интервью Radio NV, что скандальный глава ликвидированного Окружного админсуда Киева Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов продолжают работать и имеют все судейские привилегии.

«Они не рассматривают дела, не осуществляют правосудия, но они остаются судьями. Они фактически даже должны ходить на рабочее место, решать какие-то мелкие административные дела, не связанные с осуществлением правосудия», – рассказал Гришко Radio NV.

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В то же время Вовк и Аблов получают зарплату и пользуются судейской неприкосновенностью — их нельзя задержать без согласия Высшего совета правосудия, отметил юрист.

Он также рассказал, что, когда начнет работать Высшая квалификационная комиссия судей, она должна рекомендовать ВСП предложить судьям ликвидированного ОАСК перевестись в другой суд на работу, и их можно будет уволить только если они отклонят это предложение.

«Поэтому вопрос урегулирования их статуса остается актуальным. И вопрос рассмотрения дисциплинарных жалоб. И завершение карьеры этих судей также остается актуальным», — подытожил Гришко.

Верховная Рада 13 декабря 2022 года поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом народные депутаты создали Киевский городской окружной административный суд. Президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.

В ОАСК считают решение незаконным и утверждают, что «украинцы фактически будут лишены доступа к правосудию».

9 декабря 2022 года в Международный день борьбы с коррупцией США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.



По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что глава ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт был передан в суд.

1 сентября 2020 года Высший совет правосудия отказался отстранить от работы судью Вовка и судью Аблова, а также еще четырех судей этого же суда из-за подозрения НАБУ о создании ими "преступной организации".