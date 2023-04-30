«Шеф, давайте что-то учудим». Какими скандалами известен соратник Вовка — судья ОАСК Аблов и почему может получать пенсию 100 тыс. грн 30 апреля, 20:53 NV Премиум Евгений Аблов (Фото:Слідство.Інфо)

Судья скандального Окружного админсуда Киева Евгений Аблов пытается уйти в отставку, избежав увольнения, сообщает Центр противодействия коррупции. Это сохранит ему выплаты от государства — около 100 000 гривен в месяц.

Еще в 2021 году, когда он был заместителем председателя ОАСК, приехал в Печерский суд на золотистом спорткаре Porsche Cayenne, чем вызвал волну негодования.

В 2022 году, до ликвидации ОАСК, он рассматривал дела и принимал сомнительные решения. Журналисты узнали, что он, в частности, восстанавливал в должностях люстрированных чиновников и присуждал им выплаты за вынужденный прогул.

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Юрист Фонда DEJURE Владимир Гришко во время разговора в эфире Radio NV напомнил, чем еще известен Аблов, спикер рассказал об одном и другом.