Вовка обложили флажками. Что заставило Банковую решить вопрос с одиозным судьей 15 декабря, 08:53 Эксклюзив НВ Глава ОАСК Павел Вовк (Фото:Павло Вовк via Facebook)

Почему Верховная Рада все-таки осмелилась на решительный шаг со скандальным судьей Павлом Вовком.

13 декабря Верховная Рада приняла закон о ликвидации Окружного админсуда города Киева (ОАСК), который возглавлял одиозный Павел Вовк. Все дела временно передали в Окружной киевский (областной) админсуд (ОКОАС).



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Этим же законом ВР создала новую инстанцию — Киевский городской окружной админсуд. А Вовку и его коллегам, желающим вернуться на работу, теперь предстоит пройти испытание на право носить мантию перед новым составом Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) — главными и коллективными судебными арбитрами страны.



Пока же экс-руководитель ОАСК и его коллеги останутся судьями, но без определенного места работы.



В ближайшие пару месяцев никаких рассмотрений дел судей в ВСП не предвидится, поскольку сейчас он не функционирует из-за судебной реформы. Которая, по сути, является отбором в совет новых и добропорядочных представителей судейского корпуса.



За упразднение скандального суда проголосовали 310 депутатов парламента. Это даже больше, чем нужно для внесения изменений в Конституцию.



Но реальную атаку против ОАСК начала не ВР, а Госдеп США: 9 декабря тот ввел персональные санкции против Вовка и двух членов его семьи с формулировкой «за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы».



Еще 20 месяцев назад президент Владимир Зеленский внес законопроект об упразднении суда в парламент и все это время тот пылился в стенах Рады. Но через три дня после признания Белым домом Вовка взяточником, Рада ликвидировала ОАСК, проведя закон сразу через два чтения. В тот же день его подписали спикер Руслан Стефанчук и Зеленский.



Один из влиятельных собеседников в президентской фракции Слуга народа (СН) заверил НВ: решительность отечественных законодателей не связана с нагоняем из Вашингтона. Мол, данный закон получил зеленый свет, скорее, в качестве «жеста доброй воли»: украинская власть решила продемонстрировать, что находится «на одной волне с американцами».



Представитель СН Денис Маслов, глава комитета ВР по правовой политике, прокомментировал НВ мотивы данного голосование так: украинские законодатели «не могли не обратить внимание на такие вещи, в том числе», имея в виду жесткую формулировку Госдепа. Само же голосование парламента стало следствием проявленной политической воли.

