САП обжаловала меру пресечения Чернышеву и требует его отстранения

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения вице-премьеру — министру национального единства Алексею Чернышеву , которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По ее словам, 7 июля прокуроры САП подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение первой инстанции, которая отказала в отстранении подозреваемого от должности. На прошлой неделе также обжаловали и саму меру пресечения. Рассмотрение апелляции назначено на 7 августа.

Как отметила Постолюк, САП будет настаивать, чтобы к Чернышеву применили ряд ограничений: сдать загранпаспорта, не покидать пределы Киева и Киевской области и носить электронный браслет.

23 июня Алексею Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на должности министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Сам министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

2 июля представители проекта расследований Схемы заявили, что за Чернышова внесли залог — причем частями в разные дни.

По данным журналистов, залог внесли: