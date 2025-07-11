«Чернышов единством не занимался». Кто и почему хочет ликвидировать Минединства и при чем тут вице-премьер, который под следствием

11 июля, 07:10
NV Премиум
Вице-премьер-министр Алексей Чернышов во время рабочего визита в Италию (Фото: Сайт Министерства национального единства)

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов во время рабочего визита в Италию (Фото: Сайт Министерства национального единства)

Автор: Татьяна Безрук

NV вместе с правозащитниками оценил, нужно ли Украине министерство национального единства, и узнал, сколько денег получило от государства на свою работу ведомство Алексея Чернышова.

В конце июня в СМИ появились новости о возможной ликвидации министерства национального единства (Минединения), которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышов.

Сам топ-чиновник эту информацию опроверг и добавил, что считает «свое» ведомство важным элементом в системе правительства и государственной власти. Поэтому, по словам Чернышова, министерство работает в обычном режиме.

Зато, в водовороте обсуждений о кадровых перестановках в Кабмине и старых-новых идей по ликвидации министерств, несколько общественных организаций выступили с заявлением о недопустимости ликвидации Минединения, — мол, наоборот ему надо добавить функций и полномочий для реализации защиты пострадавших от войны украинцев.

Действительно ли правительственная структура, которую создали в декабре 2024 года на базе Минреинтеграции, и, по замыслу президента Владимира Зеленского, должна была бы «обеспечить глобальное украинское единство и противодействовать российским влияниям на украинцев за рубежом», нужна Украине и украинцам? И почему тогда расформировали ее предшественницу, которая занималась проблемами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей оккупированных и деоккупированных территорий?

Теги:   Алексей Чернышов Министерство национального единства ВПЛ Отставка Кабмина Кабинет министров Украины Верховная Рада Денис Шмыгаль Владимир Зеленский

