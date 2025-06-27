Суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для подозреваемого в коррупции вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева в виде залога в 120 млн 2668 гривен.

Об этом объявил председательствующий судья во время заседания, сообщает корреспондентка NV.



На Чернышова возложили обязательство не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями. Также он не имеет права отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда.

Ранее сообщалось, что заседание будет открытым, поскольку суд не поддержал ходатайство адвокатов Чернышова о проведении суда в закрытом режиме.

Прокуроры просили суд отстранить Чернышова с должности вице-премьер-министра Украины и назначить ему меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

25 июня, когда суд должен был избрать министру меру пресечения, Чернышов попросил перенести заседание из-за планового заседания правительства. ВАКС удовлетворил его ходатайство и перенес суд на 09:00 27 июня.