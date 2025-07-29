По данным Bihus.info, базу отдыха Солнечная в 2012 году выкупила компания Bloom Development, в числе владельцев которой были потом Алексей Чернышов и его жена (Фото: Bihus.info)

Подозрение в июне от НАБУ тогдашнему вице-премьеру АлексеюЧернышову — в получении взятки в виде скидок на несколько квартир — указало на возможную связь чиновника с имениями в Козине под Киевом на миллионы гривен.

Такая информация содержится в опубликованном 29 июля расследовании Bihus.info.

По информации журналистов, речь идет о строительстве имений на территории бывшей базы отдыха Солнечная. Общая площадь земельных участков там составляет 8 гектаров — у реки, а на их территории, огороженной забором, есть озеро.

«На огороженном участке, кроме озера, расположено несколько домов: один возле водоема, остальные разбросаны по территории. Самый большой из домов, как узнали журналисты, сейчас имеет два этажа и чердак, а также террасы и панорамные окна», — пишут расследователи.

Всего на территории в Козине было зафиксировано четыре дома — и похоже, что по проекту на территории должны построить причал, сообщает Bihus.info.

«Из разрешительных документов стало известно, что каждый из особняков — это плюс-минус 1000 кв. м, а к особняку еще добавляются хозяйственные домики площадью 300+, а то и 500 кв. м. Согласно тем же разрешительным документам, строительство всего вышеперечисленного задекларировано на уровне 300−400 долларов за квадрат. И это без учета всех тех хозяйственных летних домиков и беседок», — пишут расследователи.

Территория бывшей базы Солнечная тянется вдоль реки Козинка — самая дорогая категория земли в этом населенном пункте.

«Ближайшее предложение в том секторе Козина стоит $12,5 тысячи за сотку, и это без выхода к воде. А участок, о котором идет речь в расследовании, составляет почти 800 соток и фактически имеет собственную прибрежную полосу. Чуть дальше от бывшей „Солнечной“ участок с выходом к Днепру уже стоит $17−23 тысячи за сотку», — сообщает Bihus.info.

Причем на сайтах по продаже недвижимости найти имения, подобные тем, что построены на территории Солнечной, нереально, сообщают журналисты.

«И в основном все, что сейчас выставляется на продажу, — уже с ремонтом. Например, в объявлении об имении на 100 квадратов с дизайнерским ремонтом, бассейном, спа и ландшафтным дизайном на территории в 1,2 гектара стоит $12,5 млн. И даже если учесть, что сейчас в имениях, связанных с Чернышовым, продолжается ремонт и мебель еще в пути, то уже сейчас эти дома претендуют на несколько миллионов долларов», — пишут расследователи.

По данным Bihus.info, базу отдыха Солнечная в 2012 году выкупила компания Bloom Development, причем несколько лет после этого с территорией ничего не происходило.

«Однако в 2019 году как совладелец в компанию вошел Алексей Чернышов и началось строительство. Когда же Чернышов перешел на государственную службу, то свою долю он переоформил на собственную жену. И пока карьера уже бывшего министра стремительно летела в гору, в Козине такими же темпами шло строительство. Первые каркасы будущих домов можно было разглядеть в 2021 году. Летом 2022 года — после начала полномасштабного вторжения — дома уже были с крышами», — заявили журналисты.

в 2023 году, когда Чернышов возглавлял госкомпанию Нафтогаз Украины, его жена вышла из числа владельцев Bloom Development.

«Когда Чернышов получил кресло вице-премьер-министра, формально ни он, ни его жена не имели никакого отношения к строительству на территории бывшей базы отдыха в Козине», — сообщили расследователи.

Однако, по мнению представителей Bihus.info, выход супругов из компании был лишь бумажной процедурой.

Официально Bloom Development принадлежит Лилии Лысенко, которая ранее работала в австрийской компании Чернышевых и совместно владела Bloom Development с женой чиновника.

На нее также оформлен жилищно-строительный кооператив Солнечный берег — заказчик строительства. Более того, Лилия Лысенко упоминается в постановлении суда, вынесенном в рамках дела Чернышова, сообщили журналисты.

«В частности, в документе указано, что на ноутбуке Лысенко обнаружили файлы, касающиеся уголовного производства, и переписку с „лицом 13“ об условиях продажи квартиры, которая могла быть взяткой. И обыски еще год назад по делу Чернышева состоялись не у него, а у той самой Лилии Лысенко», — сообщили расследователи.

По данным Bihus.info, официально семья Чернышевых никогда не была связана с кооперативом Солнечный берег. Однако с самого его создания с ним была связана Лысенко.

«Кроме того, в 2019 году, когда на территории базы фактически начиналось строительство, Чернышов, по данным расследователей, одолжил кооперативу 3,6 млн грн», — сообщили расследователи.

Согласно информации, еще одна линия связи Чернышова со строительством в Козине — соучредитель Солнечного берега Инна Яцык.

Она также упоминается в материалах уголовного производства. Несколько квартир, скидки на которые следователи идентифицируют как неправомерную выгоду Чернышеву, записаны на родственника Яцык — Святослава Малашко, резюмировали расследователи.

23 июня Алексею Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Сам министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

2 июля представители проекта расследований Схемы заявили, что за Чернышова внесли залог — причем частями в разные дни.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 июля обжаловала меру пресечения.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк, САП будет настаивать, чтобы к Чернышеву применили ряд ограничений: сдать загранпаспорта, не покидать пределы Киева и Киевской области и носить электронный браслет.