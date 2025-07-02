Схемы выяснили, кто внес залог за Чернышева в размере 120 миллионов гривен

Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов в зале суда, 27 июня 2025 года (Фото: Суспільне Новини / Дарья Нематиан Золбин)

Залог за вице-премьер-министра и министра национального единства Алексея Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением , внесли частями в разные дни. Одну из частей внесла его жена Светлана.

Об этом в среду, 2 июля, сообщил проект расследований Схемы.

По данным журналистов залог внесли:

его жена ( 10 миллионов гривен, а затем еще 2 668 гривен)

10 миллионов гривен, а затем еще 2 668 гривен) частная фирма Форавто тор, которая была создана в апреле 2025 года и продает детали для автомобилей ( 66 миллионов гривен)

66 миллионов гривен) менеджер группы компаний DIM Дарья Бедя, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и бизнесмен и инвестор Максим Криппа ( 44 миллиона гривен).

Схемы добавили, что сбережений жены Чернышова, согласно декларации за 2024 год, хватило для внесения указанной суммы.

Ранее журналист Олег Новиков сообщил, что на счет Высшего антикоррупционного суда поступили 120 млн грн залога за Алексея Чернышова.

Отныне министр обязуется прибывать по первому вызову правоохранителей, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать из Украины без разрешения и не общаться с рядом лиц.

1 июля ВАКС начал рассмотрение ходатайства об отстранении Алексея Чернышова. На следующий день Общественное сообщило, что суд принял решение не отстранять министра от должности.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности в должности министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».