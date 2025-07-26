В НАБУ согласны с пунктом законопроекта Зеленского о том, что СБУ проверит их сотрудников на связи с РФ

В НАБУ согласны с пунктом законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о том, что СБУ должна провести проверку сотрудников правоохранительных органов относительно возможных связей со страной-агрессором Россией.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Суспільному.

«Согласно второму пункту, за эти полгода после вступления в силу закона [СБУ должна] провести проверку относительно возможного влияния страны-агрессора и связей с ней. Это касается не только НАБУ, а всех правоохранительных органов. У нас окей с этим. Проведем все эти проверки и закроем этот вопрос через шесть месяцев, представим результаты и будем двигаться дальше», — сказал он.

Реклама

Кривонос уточнил, что каждый раз, когда сотрудник НАБУ должен работать с государственной тайной, он обязан получать доступ СБУ.

«Фактически это такое разрешение. В государстве все, кто работает с государственной тайной, заполняет соответствующую анкету и предоставляет СБУ. Они проверяют эти анкеты и принимают решение, выдавать этот доступ или нет. То есть фактически все и так проходят эту проверку», — подчеркнул директор НАБУ.

Он выразил надежду, что следующая проверка будет результативной и без давления. В то же время Кривонос подчеркнул, что у него нет «глубоких опасений» по этому поводу.

«Но если будет какое-то ненормальное поведение, я обязательно буду говорить об этом с обществом», — добавил директор НАБУ.

Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Зеленского о НАБУ и САП в четверг, 31 июля. Как сказано в пояснительной записке документа, он ставит целью гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП, а также должен «обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства государства-агрессора».

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. В тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела с подозрением топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.