25 июля, 15:37
Генпрокурор Руслан Кравченко проводил встречу с представителями стран G7, когда Рада принимала скандальный законопроект по НАБУ и САП (Фото: Руслан Кравченко — Генеральний прокурор / Facebook)

Генпрокурор Руслан Кравченко проводил встречу с представителями стран G7, когда Рада принимала скандальный законопроект по НАБУ и САП (Фото: Руслан Кравченко — Генеральний прокурор / Facebook)

Народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк в эфире Radio NV заявил, что во время принятия скандального закона о НАБУ Офис президента собрал послов G7 без телефонов, чтобы отвлечь их внимание.

«Я эту информацию абсолютно подтверждаю. <...> Наши „гении“ из Офиса президента хотели отвлечь послов. Их собрали с генпрокурором и СБУ, и забрали телефоны. И те не были на связи. Мы (часть нардепов — Ред.) об этом знали и, соответственно, хотели выиграть время. Не то, чтобы это очень помогло, — партнеры не очень быстрые в своих реакциях», — отметил Железняк.

За день до этого послы стран G7 заявили, что внимательно следят за объявлением СБУ, ГБР и Офисом генпрокурора подозрения сотрудникам НАБУ и выражают обеспокоенность этими событиями.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, который приводит к полной потере независимости НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «должен закалить независимость».

Рада его рассмотрит 31 июля.

