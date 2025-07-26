«Креативно, неагрессивно, с уважением». Известные украинцы рассказали NV, что думают о протестах из-за принятого закона о НАБУ и САП
Известные украинцы рассказали NV, что думают о протестах из-за принятого закона о НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Украинские интеллектуалы и бизнес дали оценку протестным акциям, которые продолжаются из-за попытки власти разрушить независимость антикоррупционных органов.
Три дня подряд в разных городах страны продолжаются протесты против принятого Верховной Радой законопроекта № 12414, который ограничивает независимость антикоррупционных органов. И пока власть обещает исправить ситуацию новым законом, который, по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, Верховная Рада должна рассмотреть 31 июля, NV спросил у известных соотечественников, что они думают об уличных акциях.